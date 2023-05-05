Общество

Скончалась старейший сотрудник музея-усадьбы «Михайловское» Людмила Андреева

На 65-м году жизни скоропостижно скончалась Людмила Андреева — старейший сотрудник музея-усадьбы «Михайловское». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Пушкинском заповеднике.

Фото: Пушкинский заповедник

С 1 июня 1975 года по октябрь 2019 года Людмила Андреева работала в Пушкинском заповеднике музейным смотрителем, более 40 лет своей жизни она посвятила Михайловскому.

«Она пользовалась огромным авторитетом и у коллег – смотрителей, и у экскурсоводов, и у научных сотрудников. Людмилу Павловну знали и уважали давние друзья Пушкинского заповедника, среди которых художники, актёры, музейные работники. Она была светлым, добрым, отзывчивым, очень трудолюбивым человеком, хранителем ценнейшего опыта и музейных традиций, заложенных ещё при С. С. Гейченко, образцом честного, бескорыстного служения музейному делу. Светлая ей память и царствие небесное!» - добавили коллеги Людмилы Андреевой.

Прощание состоится 6 мая в 12.30 на новом кладбище.