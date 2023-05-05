Общество

Выставку архива про великолукских партизан посетили студенты

Выставку «Из истории Великолукского городского партизанского отряда» 5 мая посетили студенты 16-й группы направления «Сервис» Великолукской государственной академии физической культуры и спорта. Экспозиция развернута в здании Государственного архива Псковской области в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в архиве.

Фото: Государственный архив Псковской области

«Экскурсию провела начальник отдела Татьяна Савельева. Она рассказала, например, о первых нормативных актах в самом начале войны, определяющих детали партизанской работы. Так, директива СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 29 июня 1941 года требовала от всех партийных организаций оказывать всемерную помощь Красной Армии. В ней же содержались и конкретные указания по организации партизанской и подпольной борьбы на захваченной оккупантами территории», - рассказали в архиве.

В учреждении отметили, что каждый материал экспозиции рассказывает как раз о формировании партизанского движения в Псковской области, о лидерах этого движения, об испытаниях, которые выпали на долю подпольщиков.

Студенты с интересом изучали архивные документы и задали немало вопросов по теме выставки, добавили в архиве.