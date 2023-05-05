Общество

В Госдуме предложили ввести маркировку «произведено врагом России»

Необходимо начать маркировать товары из недружественных стран надписью «произведено врагом России», заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, лидер партии «Родина» Алексей Журавлев.

«Очень многие западные компании, формально объявив о том, что уходят из России, все же в том или ином виде стараются у нас свою продукцию по-прежнему продавать… Уверен, что такие товары нужно маркировать "произведено врагом России", причем обязательно крупным шрифтом и на самом видном месте. Чтобы покупатель знал, что, отдавая свои деньги, он в том числе и финансирует неприятеля», — сообщил Журавлев.

По его словам, это весьма крупный рынок, пишет РИА Новости.

Кроме того, многие из ушедших, «громко хлопнув дверью, теперь потихоньку возвращаются, не афишируя этого особо, под другим названием», отметил депутат.

«В коллаборации с производителями из дружественных нам стран (они возвращаются. — прим. ред.). Не обращать внимания)на такую экспансию было бы по меньшей мере неблагоразумно — публично осуждая страну, компании продолжают на ней же и зарабатывать», — добавил Журавлев.