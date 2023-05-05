Общество

Число абортов в России снижается, согласно отчету Минздрава

Число абортов в России снижается, за 2022 год их стало примерно на 4% меньше, но проведено их было по итогам прошлого года почти 400 тысяч, следует из отчета Минздрава России об итогах работы в 2022 году, который есть в распоряжении РИА Новости.

«Число прерываний беременности снижается. За период с 2021 по 2022 годы число абортов в Российской Федерации снизилось на 3,9% (16 213) за год (с 411 414 в 2021 году до 395 201 в 2022 году); число медицинских абортов по желанию женщины снизилось на 5,3% (10 073) за год (с 189 460 в 2021 году до 179 387 в 2022 году)», - говорится в документе.

Охват беременных услугами по правовой, психологической и медико-социальной помощи за 2022 год вырос на 4,9%, отмечается в отчете.

Минздравом совместно с министерством труда и социальной защиты России проработаны вопросы о разработке проекта Единого порядка доабортного психологического консультирования, который включает в себя единую анкету пациенток, желающих прервать беременность, направленную на выявление причины аборта и мотивации на сохранение беременности, а также информирование о существующих мерах социальной поддержки, единые речевые модули общения врача-акушера-гинеколога с пациенткой, находящейся в состоянии репродуктивного выбора, уточняется в документе.