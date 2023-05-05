Общество

Большинство россиян признались, что иногда слушают радио - опрос

Большинство (73%) россиян слушают радио хотя бы время от времени, а 19% делают это случайно, например, в такси или магазине. Это показал опрос, проведенный Mediacom.Expert с помощью онлайн-панели Anketolog.ru.

Так, не слушают радио 8% респондентов. Среди них почти треть (31%) не ощущает интереса к радиопередачам, еще 31% не испытывают необходимости в прослушивании радиоэфиров, а 26% предпочитают собственные подборки музыки. Также 26% используют другие, альтернативные, способы послушать музыку и узнать новости, 21% раздражает реклама в радиоэфире, а 17% просто не имеют радиоприемника или магнитофона, пишет «Газета.Ru».

Абсолютное большинство (86%) россиян предпочитают слушать на радио музыку, на втором месте (45%) – новости, 32% слушают прогноз погоды, и 28% – рейтинги и хит-парады. Кроме того, 25% любят слушать гороскоп, 24% – юмористические программы, а 19% – научно-познавательные передачи. Меньшей популярностью пользуются интервью (16%), аналитические программы (13%) и ток-шоу (11%).

Для трети (33%) респондентов не важно, в какое время слушать радио, а 30% предпочитают утренний эфир с 6 до 10. Также 29%, напротив, слушают радио с 18 до 22, 23% – днем с 10 до 14, 26% – c 14 до 18. Меньше всего любителей ночных эфиров (с 22 до 6 утра) – 7%.

Большинство (74%) слушают радио в любое время года. Также 16% отметили, что слушают радио чаще летом, 6% – зимой, 3% – весной, и лишь 1% – осенью.

По результатам множественного опроса, 60% наших соотечественников обычно слушают радио за рулем, 44% – в транспорте, 42% включают фоном, занимаясь домашними делами, 30% – на даче, и 29% – во время отдыха.

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Большинство (76%) опрошенных слушают радио в машине, 34% – в приложении для телефона. Сетевым радиоприемником или магнитофоном пользуются 28%, на «умной» колонке ловят радиоэфир 18%. Радиоприемником на батарейках пользуются 9%, а радиоточкой (радиорепродуктором в доме) – 5%. Что интересно, радиоточка есть в домах у 26% респондентов.

Также у респондентов спросили, что им нравится в большей степени: собственный плейлист на стриминговых платформах или музыка по радио? Почти половина (48%) опрошенных предпочтут собственную подборку, а 35% – музыку по радио. Также 17% выбирают автоматически подобранные треки на стриминговых платформах.