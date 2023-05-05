Общество

С Днём радио поздравил работников отрасли связи Александр Котов

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил работников отрасли связи с Днём радио.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«От имени депутатов Псковского областного Собрания и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником! Передовые электронные и информационные технологии получили в современном мире самое широкое распространение. Цифровые сервисы, ставшие привычным атрибутом сегодняшнего дня, были бы невозможны без гениального изобретения выдающегося русского учёного Александра Попова. Создание и демонстрация системы радиосвязи 7 мая 1895 года способствовали зарождению и развитию новых коммуникационных направлений и проектов», - обратился к работникам отрасли связи Александр Котов.

Он отметил, что теперь отрасль связи и информационных технологий является одним из наиболее динамично развивающихся секторов экономики в нашей стране, и Псковская область здесь не исключение. Жителям региона доступны актуальные цифровые сервисы и информационные услуги.

«Безусловно, современный информационный бум – это результат труда многих поколений связистов, работников телевидения и радио, почтовиков, инженеров, техников и других специалистов. Уверен, что лучшие профессиональные традиции, помноженные на новые технические возможности, станут залогом дальнейшего развития цифровой инфраструктуры и повышения качества предоставляемых услуг. От всей души желаю здоровья, благополучия, успешной реализации всего задуманного и новых профессиональных достижений!» - заключил Александр Котов.