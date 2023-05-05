Общество

Названы самые популярные семена у россиян

Онлайн-гипермаркет товаров для дома, дачи, строительства и ремонта «ВсеИнструменты.ру» проанализировал спрос на семена в апреле 2023 года и сравнил данные цифры с аналогичным периодом прошлого года. Текст исследования имеется в распоряжении «Известий».

Как выяснилось, в Москве, Казани, Перми и Нижнем Новгороде спрос на семена за год снизился.

При этом жители Краснодара за год увеличили закупки семян на 129%. В частности, вырос спрос на цветы (+292%), овощи (+271%) и пряные травы (+11%). В Омске популярность семян выросла на 120%. Омичи предпочитают выращивать пряные травы (+230%), овощи (+189%), а вот цветов стали сажать меньше на 4%. В Новосибирске семена стали чаще покупать на 112%: пряные травы (+386%), овощи (+94%), цветы (+88%).

В Волгограде спрос вырос на семена овощей (+68%) и пряные травы (+24%), а цветы за год стали покупать меньше на 55%. В Екатеринбурге продажи семян выросли на 78%. Самыми популярными стали овощи (+128%) и цветы (+347%).

Также спрос на семена вырос в Самаре (+103%). Пряные травы самарцы покупают в этом году чаще на 363%, а овощи — на 196%. Продажи цветов снизились на 38%. В Челябинске также стали реже покупать семена цветов, зато увеличилась популярность овощей (+140%) и пряных трав (+85%).

Жители Воронежа увеличили покупки только цветов (+92%): цинний, колокольчиков, петуний, а также настурций и дельфиниума. Популярность других семян в регионе не выросла.

В топ товаров по России вошли укроп, петрушка, горох, салаты айсберг и руккола, базилик, цинния, мальва, васильки, подсолнечник, кукуруза, редис, огурцы, томаты, а также морковь и бархатцы.

Основатель студии фитодизайна Botanicals Полина Евсеева, в свою очередь, отметила, что за последние несколько лет россияне чаще выбирают декоративные растения, чем культурные. Самыми популярными саженцами оказались петунии, сортовые розы, примулы, пеларгонии и хвойные деревья.

Нередко садоводы выбирают определенные сорта растений, чтобы сделать зонирование участка. Например, туи используются для создания живых изгородей, клематис хорошо подходит для украшения арок и стен, а хоста — для создания уютного, но скрытого от прямых лучей участка сада.

«Набирают популярность и различные сорта декоративных трав, аллиум и лаванда. Главное преимущество этих растений — они неприхотливы в уходе и имеют высокую устойчивость к климатическим изменениям. В этом году россияне могут ощутить дефицит некоторых культур. Заметно сократился выбор экзотических сортов. Однако удается подобрать аналоги и альтернативы большинству позиций — спрос на саженцы в российских питомниках вырос в несколько раз», — заключила Евсеева.