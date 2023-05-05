Общество

Диетолог рекомендовал пить чай и кофе для улучшения памяти

Несмотря на то, что «волшебной таблетки» для повышения интеллекта не существует, есть продукты, способные повысить концентрацию внимания и укрепить кратковременную память. Среди них, например, орехи, чай и кофе, а также каша на завтрак. Также для нормальной работы мозга важны вещества, способные улучшить кровообращение, препятствующие образованию холестериновых бляшек на стенках сосудов. Об этом «Газете.Ru» рассказал диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов.

По словам эксперта, одними из лучших продуктов для интеллекта за счет высокого содержания белка и насыщенных жиров являются орехи и семена. Витамин Е в составе орехов также помогает отсрочить возрастное снижение когнитивных способностей.

«Например, грецкие орехи благотворительно влияют на когнитивные способности. Они богаты альфа-линолевой кислотой, способной нормализовать артериальное давление и улучшить состояние сосудов», – рассказал диетолог.

Полезны для интеллекта и фрукты. Глюкоза и фруктоза в их составе дают нервным клеткам нужную энергию и способствуют концентрации внимания.

«Помогают сконцентрироваться также кофе и чай. Более того, регулярное потребление кофеина помогает закрепить краткосрочные воспоминания, сделать их долгосрочными. Главное – соблюдать умеренность: в день рекомендовано пить не более 4 чашек кофе, в первой половине дня. Переизбыток же кофеина вызывает нервное перевозбуждение, мешающее сосредоточиться на выполнении задачи», – сообщил Алексей Кабанов.

Эксперт также отметил, что обеспечивает организм энергией, способствует лучшей концентрации внимания и улучшает кратковременную память плотный питательный завтрак. При этом предпочтение стоит отдавать источникам сложных углеводов: кашам длительного приготовления, цельнозерновому хлебу. Они постепенно усваиваются организмом, равномерно насыщая его энергией.

«Обратить внимание стоит и на зеленые листовые овощи – кейл, шпинат, брокколи, насыщенные необходимыми мозгу нутриентами. Также они содержат витамин К, участвующий в кроветворении, лютеин, повышающий когнитивные функции и фолиевую кислоту, которая помогает бороться со стрессом. Бета-каротин в составе листовых овощей защищает клетки мозга и улучшает память. У молодых людей зеленая листовая зелень также повышает скорость реакции, в пожилом возрасте замедляет развитие когнитивных нарушений», – констатировал диетолог-консультант.