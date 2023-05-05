Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
кто придет работать в больницы региона?
Год работы офиса «Псковэнергосбыт»
«Опальное» время
перерасчет платы за СОИ
Топ учебных заведений
Впервые в Пскове поэтесса Анна Егоян
Оазис здоровья под Псковом
построй дом своей мечты
«Псковэнергосбыт» режим работы в мае
«Европа Плюс» 15 лет лидерства
Труд без рисков
Господин Рейтингомер
«Истфакт» Два капитана
новые скверы
маршруты силы
девять лет за подснежники
 
 
 
ещё Общество 05.05.2023 11:118 День Победы-2023: как будем праздновать 08.05.2023 17:340 Россиян научили худеть на даче 08.05.2023 17:141 «Постскриптум»: Последствия атаки дронов на Кремль, 9 мая в сокращенном варианте и новшества ипотеки. ВИДЕО 08.05.2023 16:140 Необычные способы избавиться от головной боли назвала врач 08.05.2023 15:540 До +20°C прогреется воздух в Псковской области 9 мая 08.05.2023 15:351 Псковские юнармейцы провели акцию «Парад у дома ветерана»  
 
 
 
Самое популярное 02.05.2023 10:310 Появились фотографии с места смертельного ДТП в Печорском районе 03.05.2023 12:220 Ночные заморозки до -7°C ожидаются в Псковской области 04.05.2023 14:048 Автозаправочную станцию строят на улице Юбилейной в Пскове 05.05.2023 11:118 День Победы-2023: как будем праздновать 01.05.2023 11:334 Рейтингомер: вызов на дуэль, неуд главе и головотяпство в ПсковГУ
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Россиян научили худеть на даче

08.05.2023 17:34|ПсковКомментариев: 0

Работа на даче помогает сжигать до нескольких сотен калорий в час, рассказал диетолог, гастроэнтеролог Олег Лысенко.

«Существует единственный способ борьбы с лишним весом — дефицит калорий и увеличение физической нагрузки, — сказал врач. — Работа на даче сродни тренировке в спортзале».

При выполнении малоинтенсивных дачных работ, таких как прополка и полив растений, можно сжигать от 200 до 400 калорий в час, отметил он. Стрижка газона ручной газонокосилкой весом около трех килограммов поможет сжечь от 250 до 350 калорий в час, пишет «Лента.ру».

«Вскапывание грядок относится к более интенсивным и энергичным тренировкам и позволяет сжигать от 400 до 600 калорий в час, что делает его одним из лучших упражнений для владельцев участков. Колка и распилка дров сожгут за час около 600 калорий», - заметил диетолог. 

Однако не стоит забывать, что мужчины и женщины расходуют калории по-разному, а любые занятия должны быть безопасными, продолжил врач. Не стоит перетруждать себя и игнорировать отдых.

«Похудеть только за счет физической нагрузки вряд ли получится. При повышении физической активности, сопровождающейся увеличенным расходом калорий, в отличие от привычных энергозатрат, в организме включается механизм сохранения энергии. В добавок к этому после изнурительной работы, вероятнее всего, вы съедите после гораздо больше положенного. А где нет дефицита калорий, нет и похудения», — предупредил диетолог.

Олег Лысенко посоветовал придерживаться правильного питания по системе тарелки. Овощи, фрукты и ягоды должны занимать половину тарелки. Сложные углеводы (в том числе картофель) — четверть тарелки. А оставшуюся четверть — источники белка (рыба, мясо, фасоль, орехи, молочные продукты).

Теги: #дача #диета #диетолог
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли вы возвращение обязательной отработки по распределению для обучающихся на бюджете студентов?
В опросе приняло участие 283 человека
08.05.2023, 18:140 В пушкинском Тригорском можно познакомиться с историей экранизации «Капитанской дочки» 08.05.2023, 17:550 Два дня остается у псковичей для просмотра мультимедийного спектакля про княгиню Ольгу 08.05.2023, 17:340 Россиян научили худеть на даче 08.05.2023, 17:141 «Постскриптум»: Последствия атаки дронов на Кремль, 9 мая в сокращенном варианте и новшества ипотеки. ВИДЕО
08.05.2023, 16:550 Псковские гребцы успешно выступили на 55-ой регате памяти купца Никитина в Твери 08.05.2023, 16:340 Солистка Мариинского театра Мария Баянкина снова выступит на «Лавандовой ночи» в Пскове 08.05.2023, 16:140 Необычные способы избавиться от головной боли назвала врач 08.05.2023, 15:540 До +20°C прогреется воздух в Псковской области 9 мая
08.05.2023, 15:351 Псковские юнармейцы провели акцию «Парад у дома ветерана»   08.05.2023, 15:170 «ГорДозор»: Окончание отопительного сезона. ВИДЕО 08.05.2023, 14:590 Концерт органной музыки состоится в Пскове 14 мая 08.05.2023, 14:380 Псковички привезли десять медалей с международного турнира по воздушно-силовой атлетике
08.05.2023, 14:190 Росгвардейцы поймали псковича на краже косметики 08.05.2023, 13:580 Реставрацию Надвратного корпуса на подворье Псково-Печерского монастыря завершат в июле 08.05.2023, 13:400 Рейтингомер: лишний человек, нелепый пиар флешмоба и «Эх раз, да еще раз, да еще 116 раз». ВИДЕО 08.05.2023, 13:190 Бобры организовали столовую в Полистовском заповеднике. ФОТО
08.05.2023, 13:000 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 08.05.2023, 12:550 Вечный огонь подключили к сетевому газу в городе Дно 08.05.2023, 12:470 Омбудсмены Рязанской и Псковской областей обсудили актуальные вопросы защиты прав граждан 08.05.2023, 12:330 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»
08.05.2023, 12:210 Победные песни споют в «Михайловском» 8 мая 08.05.2023, 12:031 Около полумиллиона рублей похитили мошенники у псковичей 08.05.2023, 11:440 Строительство часовни в память жертв COVID-19 завершают в Пушкинских Горах 08.05.2023, 11:250 Рейтингомер: лишний человек, нелепый пиар флешмоба и «Эх раз, да еще раз, да еще 116 раз»
08.05.2023, 11:050 О симптомах углеводного похмелья предупредила диетолог 08.05.2023, 11:000 «Постскриптум»: Последствия атаки дронов на Кремль, 9 мая в сокращенном варианте и новшества ипотеки 08.05.2023, 10:460 Отдых в санаториях в Псковской области вошел в топ-3 недорогих на Северо-Западе России 08.05.2023, 10:250 Николай Козловский: Ветераны ко Дню Победы получат единовременную денежную выплату из городского бюджета
08.05.2023, 10:050 День оперативного работника уголовно-исполнительной системы отмечают в России 8 мая 08.05.2023, 10:000 «ГорДозор»: Окончание отопительного сезона 08.05.2023, 09:450 Псковичи получили медали на кубке России по зимнему плаванию 08.05.2023, 09:201 Новый знак в память о героях Великой Отечественной войны установили в Себежском районе
08.05.2023, 09:000 Скандинавский антициклон несет тепло в Европейскую Россию 07.05.2023, 22:001 Названы способы помочь выпускнику выбрать вуз для поступления 07.05.2023, 21:402 В Роспотребнадзоре перечислили полезные варианты замены конфет 07.05.2023, 21:200 Псковичей призвали напомнить правила безопасности детям
07.05.2023, 21:000 Борис Елкин поздравил радийщиков с профессиональным праздником 07.05.2023, 20:420 Выставка о партизанском движении на территории Псковской области открылась в музее оккупации 07.05.2023, 20:200 Псковичи присоединились к акции «Окна Победы» 07.05.2023, 19:550 Диетолог рекомендовал пить чай и кофе для улучшения памяти
07.05.2023, 19:300 Старые захоронения обнаружили на территории церкви Михаила и Гавриила Архангелов с Городца в Пскове 07.05.2023, 19:050 Михаил Ведерников поздравил работников радио с професиональным праздником 07.05.2023, 18:430 Два автомобиля столкнулись у торгового центра «Акваполис» в Пскове 07.05.2023, 18:200 Тысячерублевую банкноту с признаками подделки выявили в Пскове
07.05.2023, 18:000 Названы самые популярные семена у россиян 07.05.2023, 17:400 Почетный гражданин Себежского края Николай Костюченко умер 7 мая 07.05.2023, 17:190 Полицейские нашли заблудившегося в лесу пенсионера в Опочке 07.05.2023, 16:550 ​Цикл документальных фильмов покажут в Поганкиных палатах 9 мая
07.05.2023, 16:330 В Госдуме предложили ввести маркировку «произведено врагом России» 07.05.2023, 16:111 Полиция устанавливает личность женщины, скелет которой нашли в Пскове 07.05.2023, 15:505 Всероссийскую акцию «Георгиевская ленточка» поддержали псковские росгвардейцы 07.05.2023, 15:270 Обновленную выставку «Победители» открыли в Изборске
07.05.2023, 15:050 С Днём радио поздравил работников отрасли связи Александр Котов 07.05.2023, 14:440 Монтаж нового флюорографа начался в Дедовичской районной больнице 07.05.2023, 14:201 Умер актер из сериала «Убойная сила» Александр Тютрюмов 07.05.2023, 14:000 Юрист объяснил, за какие растения на участке дачника могут оштрафовать
07.05.2023, 13:400 До +17 градусов прогнозируют в Псковской области 8 мая 07.05.2023, 13:200 Псковича задержали за кражу алкоголя 07.05.2023, 13:000 Названы города, куда авиабилеты на лето подешевели больше всего 07.05.2023, 12:402 В России хотят запретить продажи алкоголя лицам до 21 года
07.05.2023, 12:200 Ребенок пострадал в результате ДТП в Пустошкинском районе 07.05.2023, 11:551 Большинство россиян признались, что иногда слушают радио - опрос 07.05.2023, 11:301 Десять пожаров ликвидировали в Псковской области за сутки 07.05.2023, 11:060 Число абортов в России снижается, согласно отчету Минздрава
07.05.2023, 10:450 Посылки до десяти килограммов для бойцов СВО теперь доставляют бесплатно 07.05.2023, 10:250 ПЛН-ТВ: Акция «Свеча Победы» 07.05.2023, 10:030 Продолжается реставрация башни Святых ворот Псково-Печерского монастыря 07.05.2023, 09:422 Россия впервые с 2014 года вернулась в десятку крупнейших экономик мира
07.05.2023, 09:220 Россиянам напомнили, как не получить самый «майский» штраф 07.05.2023, 09:000 День радио отмечают 7 мая 06.05.2023, 22:310 Памятная акция с зажжением свечей прошла в Пскове в преддверии 9 мая 06.05.2023, 22:002 Сотрудникам псковского УФСИН и осужденным раздали георгиевские ленты
06.05.2023, 21:460 Герой мема «Ломай меня полностью» погиб в ДТП во Владимирской области 06.05.2023, 21:410 Юрист перечислил случаи, когда нельзя подать на развод 06.05.2023, 21:274 Врачи успешно прооперировали Прилепина после теракта 06.05.2023, 21:200 Вакансия рубщика кустарника открыта в Псковской области
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru