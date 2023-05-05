Общество

Россиянам объяснили, почему частая доставка еды на дом вредна для фигуры

У многих россиян входит в привычку заказывать на дом готовые блюда. Однако такой стиль питания грозит стать губительным для фигуры, об этом «Газете.Ru» рассказала нутрициолог, диетолог, кандидат медицинских наук Оксана Панова.

«Существует риск переедания. Например, если вы заказываете больше блюд, чем нужно, и планируете отложить излишки «на потом», но в итоге съедаете все за один раз», - сказала она.

Также врач отметила важность предпочтений при заказе доставки еды на дом:

«При всем изобилии вариантов, далеко не все выбирают полезные или низкокалорийные блюда. Обычно речь идет о пицце, бургерах, роллах с калорийными начинками, а не о салатах или котлетках на пару».