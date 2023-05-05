Общество

Псковский омбудсмен посетил Владимирскую область 9 мая

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов 9 мая принял участие в торжественном митинге в одном из сельских поселений Владимирской области. Об этом омбудсмен сообщил Псковской Ленте Новостей.

Фото здесь и далее: Дмитрий Шахов

«Память Героев Великой Отечественной войны жители почтили минутой молчания и возложили живые цветы к воинскому мемориалу. Несколько патриотических стихов и песен, посвящённых Великой Отечественной войне, прозвучали от участников торжественного митинга, а выступающие поздравили с Днём Великой Победы», - рассказал Дмитрий Шахов.

Омбудсмен пояснил, что приехал на 9 мая во Владимирскую область, поскольку оттуда ушел служить в Красную армию его дед, который прошёл Финскую и Великую Отечественную войны, несколько раз был ранен, удостоен боевых наград и вернулся к своей семье осенью 1945 года.

Выступая перед участниками митинга, псковский омбудсмен напомнил, что данный мемориал был создан в память жителях пяти окрестных деревень, которые ушли на фронт и не вернулись с полей сражений. Из 400 жителей, призванных в Красную армию в годы Великой Отечественной войны, вернулись домой только 200, остальные погибли или пропали без вести.

«В наше время, когда стали доступными многие архивы министерства обороны СССР, из них отчетливо видно, что на фронт, на борьбу с гитлеровской Германией и её сателлитами уходили целыми семьями, но вернулись, к большому сожалению, не все. Так, из маленькой деревушки Аксёново, где всего-то было 29 домовладений, не вернулось домой 19 солдат и офицеров Красной армии. Все они погибли, защищая нашу родину», - рассказал Дмитрий Шахов.

Дмитрий Шахов поздравил присутствующих с годовщиной Великой Победы.

«Мы все, особенно молодое поколение граждан России, должны помнить, что воины легендарной Красной армии, участники партизанского движения на оккупированных немецко-фашистскими захватчиками территориях СССР отдали самое дорогое, что есть у человека, свою жизнь - за наше будущее, за будущее наших детей и внуков, последующих поколений, которые смогли жить на своей земле, в свободной и независимой стране под мирным небом, и не знать те ужасы войны, которая принесла народам мира Вторая мировая война. Спасибо всем воинам Красной армии и труженикам тыла за то, что они подарили нам бесценное право - право на жизнь! С годами понимаешь это ещё сильнее. Низкий поклон и вечная память всем участникам Великой Отечественной войны 1941-1945», - выступил уполномоченный по правам человека в Псковской области.