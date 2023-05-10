Общество

Шоу «Женский стендап» состоится в Пскове

Шоу «Женский стендап» состоится в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Фото здесь и далее предоставлено организаторами ООО «Бункер»

Шесть ярких участниц популярного проекта впервые выступят в Пскове. Шоу «Женский стендап» – первое телевизионное шоу, которое стало площадкой для женщин-комиков.

«Именно благодаря особому женскому юмору оно не теряет свою актуальность и популярность уже несколько лет. Всё довольно просто. Если вы думаете, что женщины не ругаются, не жалуются на детей, не шутят о мужчинах и ещё множество всяких "не", то приготовьтесь к тому, что женский юмор может шокировать!» - отметили организаторы.

Для Марии Марковой, Нади Джабраиловой, Сауле Юсуповой, Саши Муратовой, Карины Мейханаджян и Маргариты Родиной нет запретных тем. Они честно говорят о том, что их не устраивает.

«17 мая на сцене Дома Офицеров девушки откровенно и смешно высмеют стереотипы семейной жизни, которые столетиями культивировались в обществе, откровенно заявят о том, что быть хорошей матерью вообще-то очень сложно, и о том, как важно в замужестве оставаться отдельной личностью со своими интересами. Приготовьтесь к тому, что женский юмор может шокировать. Будет правда! Будет жестко!» - говорится в анонсе.

Приобрести билеты можно в кассе Дома Офицеров или online на сайте «МОИБИЛЕТЫ.РФ».

Мероприятие для лиц старше 18 лет.