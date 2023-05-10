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Общество

Какую цель ставит «Движение первых», ответила Екатерина Родина

10.05.2023 12:55|ПсковКомментариев: 0

«Движение первых» ставит цель «стать организацией, в которую хочется вступить». Об этом председатель совета Псковского регионального отделения «Движения первых» Екатерина Родина рассказала в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Движение первых» ведет активную работу с желающими вступить в ряды организации, подчеркнула гостья студии.

«Прежде всего, мы "Движение первых", мы не говорим о каких-то других понятиях. У нас есть стабильное название, в рамках которого работаем. Конечно, мы понимаем, что у нас есть разные ребята, которые активны в разных направлениях и, возможно, кому-то из них будет близка политическая повестка. Видит человек свое будущее, связанное с политикой. Почему нет? Но это одно из многих направлений, где мы можем ребенка поддержать и направить. Абсолютно также мы работаем и с теми, кто себя видит в культуре, в спорте. Здесь политические мотивы не приоритетны. Приоритетен патриотизм - адекватный, хороший, воспитанный», – рассказала Екатерина Родина.

Теги: #движение первых
Источник: Псковская Лента Новостей
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