Общество

20 тысяч человек планирует собрать «Движение первых» на своих мероприятиях в Псковской области

20 тысяч человек планирует собрать «Движение первых» на своих мероприятиях в Псковской области в 2023 году. Об этом председатель совета Псковского регионального отделения «Движения первых» Екатерина Родина рассказала в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Что касается количественных характеристик, показателей. Мы в любом случае прописываем предполагаемую численность участников. Будем стараться достичь показателя в примерно 20 тысяч участников мероприятий в этом году. Мы уже начали, с начала года подключаемся к мероприятиям», – рассказала Екатерина Родина.

Сейчас уже планируются мероприятия, которые успели себя зарекомендовать, в том числе и в партнерстве с другими организациями. Екатерина Родина уточнила, что в «Движении первых» нет никаких запретов или ограничений на членство участников в других организациях.