Общество

Многомилионный штраф получила псковская компания за оборот алкоголя без документов

ООО «Асти» оштрафовали на более чем 4 млн рублей за оборот алкогольной продукции без сопроводительных документов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Арбитражном суде Псковской области.

Как следует из материалов дел, сотрудники УМВД России по Пскову провели проверку соблюдения законодательства в сфере регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в объектах общественного питания по адресам:

Рижский проспект, 16

Рижский проспект, 52

улица Коммунальная, 44Б

улица Яна Фабрициуса, 6

Октябрьский проспект, 36

Ленинградское шоссе, 19Б

улица Алтаева, 1А

улица Кузбасской Дивизии, 26

улица Мирная, 12

улица Советской Армии, 5

улица Юбилейная, 40

улица Народная, 6

улица Алехина, 6А

улица Инженерная, 10/6

Полицейские установили факт нахождения в помещениях в продаже алкогольной продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность ее производства и оборота.

Товаросопроводительной документации ни при производстве по делу об административном правонарушении, ни в суд представлено не было.

«Общество осуществляло оборот алкогольной продукции без сопроводительных документов, демонстрируя пренебрежительное отношение к требованиям законодательства», – отметили в суде.

Действия общества образовали состав административного правонарушения по части 2 статьи 14.16 КоАП РФ.

Суд назначил обществу наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей за каждое правонарушение (всего в общей сумме на 4,2 млн рублей).