Общество

О новом способе обмана с помощью чат-бота предупредили россиян

Россиян предупредили о новом способе мошенничества при помощи чат-ботов. Об этом рассказал руководитель отдела продвижения продуктов компании «Код Безопасности» Павел Коростелёв.

Такие чаты могут писать сообщения грамотно, что повышает риск обмана. Пользователи верят им и переходят на страницу с вредоносным ПО, пишет RuNews24.

Эксперт порекомендовал не доверять подозрительным ссылкам. Сообщения от банков, служб доставки приходят только через официальные приложения, напомнил Павел Коростелёв. Специалист рассказал, что мошенники также создают плагины и вирусы, используя чат-боты. Они могут похищать данные карт, пароли. Коростелёв посоветовал не сохранять личные данные, пароли в памяти браузеров.

Мошенники стали спекулировать на актуальных событиях, явлениях. Павел Коростелёв в беседе с «Лентой.ру» призвал россиян сохранять бдительность. По его словам, чем больше скидка, бонус, тем вероятнее обман.