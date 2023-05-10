Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Топ учебных заведений
Господин Рейтингомер
«Опальное» время
построй дом своей мечты
«Истфакт» Два капитана
«Псковэнергосбыт» режим работы в мае
Счастливое материнство
Труд без рисков
кто придет работать в больницы региона?
перерасчет платы за СОИ
Оазис здоровья под Псковом
Впервые в Пскове поэтесса Анна Егоян
Год работы офиса «Псковэнергосбыт»
Женский стендап в Пскове
новые скверы
девять лет за подснежники
 
 
 
ещё Общество 10.05.2023 11:400 Сухую и теплую погоду прогнозируют в Псковской области 10.05.2023 20:400 О новом способе обмана с помощью чат-бота предупредили россиян 10.05.2023 20:200 Псковичи стали участниками съезда Всероссийской педагогической школы 10.05.2023 19:400 День Победы отметили в псковских колониях 10.05.2023 19:200 Документ о сравнении медленности с саботажем опубликовал псковский госархив 10.05.2023 18:450 Приставы поздравили псковских ветеранов с годовщиной Великой Победы
 
 
 
Самое популярное 03.05.2023 12:220 Ночные заморозки до -7°C ожидаются в Псковской области 05.05.2023 11:118 День Победы-2023: как будем праздновать 04.05.2023 14:0410 Автозаправочную станцию строят на улице Юбилейной в Пскове 03.05.2023 17:264 Названа предварительная дата окончания отопительного сезона в Пскове 03.05.2023 08:331 Последствия шквалистого ветра обсуждают псковичи в Сети. ФОТО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

О новом способе обмана с помощью чат-бота предупредили россиян

10.05.2023 20:40|ПсковКомментариев: 0

Россиян предупредили о новом способе мошенничества при помощи чат-ботов. Об этом рассказал руководитель отдела продвижения продуктов компании «Код Безопасности» Павел Коростелёв.

Такие чаты могут писать сообщения грамотно, что повышает риск обмана. Пользователи верят им и переходят на страницу с вредоносным ПО, пишет RuNews24.

Эксперт порекомендовал не доверять подозрительным ссылкам. Сообщения от банков, служб доставки приходят только через официальные приложения, напомнил Павел Коростелёв. Специалист рассказал, что мошенники также создают плагины и вирусы, используя чат-боты. Они могут похищать данные карт, пароли. Коростелёв посоветовал не сохранять личные данные, пароли в памяти браузеров.

Мошенники стали спекулировать на актуальных событиях, явлениях. Павел Коростелёв в беседе с «Лентой.ру» призвал россиян сохранять бдительность. По его словам, чем больше скидка, бонус, тем вероятнее обман.

Теги: #мошенники
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли вы возвращение обязательной отработки по распределению для обучающихся на бюджете студентов?
В опросе приняло участие 328 человек
10.05.2023, 20:400 О новом способе обмана с помощью чат-бота предупредили россиян 10.05.2023, 20:200 Псковичи стали участниками съезда Всероссийской педагогической школы 10.05.2023, 20:140 Еще 18 км дороги Пушкинские Горы - Локня приведут в порядок по нацпроекту 10.05.2023, 20:080 Пскович в ходе ссоры избил сожительницу до смерти
10.05.2023, 20:010 Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе 10.05.2023, 20:000 Каратисты из Порхова стали победителями турнира в Зеленогорске 10.05.2023, 19:570 Псковских водителей предостерегли от попадания в ловушку на железнодорожном переезде 10.05.2023, 19:500 «Гонки по вертикали»: День Победы, последствия атаки дронов на Кремль и новые лица псковской политики. ВИДЕО
10.05.2023, 19:430 Иск о выплате компенсации пострадавшей при нападении трех собак учительнице подали в опочецкий суд 10.05.2023, 19:400 День Победы отметили в псковских колониях 10.05.2023, 19:230 Интерактив: Корытовский мусоропарк 10.05.2023, 19:200 Документ о сравнении медленности с саботажем опубликовал псковский госархив
10.05.2023, 19:042 Властей четырех поселений Пустошкинского района обязали оформить землю с кладбищами 10.05.2023, 19:000 Новый образовательный проект стартует для молодых предпринимателей в Псковской области 10.05.2023, 18:450 Приставы поздравили псковских ветеранов с годовщиной Великой Победы 10.05.2023, 18:370 Подрядчик с «липовыми» документами получил контракт на содержание светофоров в Пскове
10.05.2023, 18:270 Продажи новых легковых автомобилей в России выросли в апреле 10.05.2023, 18:150 Региональное УФНС зарегистрировало аккаунты в социальных сетях 10.05.2023, 18:050 Состоялся полуфинал фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки 2023» 10.05.2023, 18:000 Псковские велосипедистки стали призерами Первенства России
10.05.2023, 17:521 Врачи случайно оторвали ребенку голову во время родов и пришили ее обратно 10.05.2023, 17:490 Печерянин предстанет перед судом за угрозу ружьем двум автомеханикам 10.05.2023, 17:480 «Зверьё моё»: О здоровье братьев наших меньших 10.05.2023, 17:440 Фотофакт: Металлический контрабас установили в Музыкальном сквере в Пскове
10.05.2023, 17:410 Премии учителям предложили освободить от подоходного налога 10.05.2023, 17:390 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 10 мая 10.05.2023, 17:361 Как псковские ВИПы отметили День Победы в соцсетях 10.05.2023, 17:320 Приметы и одежду пропавшей школьницы в Пскове уточнили в «ЛизаАлерт»
10.05.2023, 17:300 Кому положены субсидии на оплату «коммуналки», объяснили эксперты 10.05.2023, 17:280 «Изборская палата» закроется на ремонт с 11 мая 10.05.2023, 17:230 89 субботних стартов провели за два года участники «5 вёрст» на Набережной реки Великой в Пскове 10.05.2023, 17:190 Паттерные граффити нанесут на неприглядные объекты в Пскове
10.05.2023, 17:160 Умер пушкиногорский исследователь и краевед Иосиф Будылин 10.05.2023, 17:110 Турнир по тхэквондо на кубок губернатора Псковской области соберет 700 участников 10.05.2023, 17:050 Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе на военные сборы 10.05.2023, 17:010 Летние программы и поэтические вечера начинаются в «Михайловском»
10.05.2023, 16:590 Псковский театр драмы внес изменения в репертуар мая и июня 10.05.2023, 16:570 Создание полок с отечественными товарами - бред или осознанная необходимость? 10.05.2023, 16:540 Кто чаще всего отдыхает в Псковской области, выяснили специалисты 10.05.2023, 16:480 Лучшие ТОСы Псковской области определила конкурсная комиссия
10.05.2023, 16:380 Псковская таможня проведет акцию «На что жалуетесь?» 10.05.2023, 16:240 Владимир Кузь: 5-7 дней для укладки верхнего слоя асфальта на Троицком мосту более чем достаточно 10.05.2023, 16:190 «Ночь музеев» в Пскове проведут в новом формате 10.05.2023, 16:120 «Собственной персоной»: Ирина Иванова о главных городских проектах 2023 года. ВИДЕО
10.05.2023, 16:001 Звериная вендетта 10.05.2023, 15:570 Сергей Вострецов: Выпускники техникума трудоустраиваются на высокооплачиваемые должности 10.05.2023, 15:430 Расписание пригородных поездов изменится в Псковской области с 13 мая 10.05.2023, 15:390 В «Горводоканале» рассказали, как исключают повторное загрязнение очищенной воды
10.05.2023, 15:370 Заболеваемость COVID-19 в Псковской области выше уровня по России на 40% 10.05.2023, 15:310 «Экопром» приступил к вывозу отходов с Талабских островов 10.05.2023, 15:170 Псковские газовики приняли участие в весеннем месячнике по уборке города 10.05.2023, 15:100 «Титан-Полимер» в деталях: лифт с ноу-хау
10.05.2023, 15:060 Ирина Иванова назвала причину массового обновления кадров в администрации Пскова 10.05.2023, 14:550 Школьница пропала в Пскове 9 мая 10.05.2023, 14:540 «PRO-ПРАВО»: О льготах при поступлении в вуз. ВИДЕО 10.05.2023, 14:480 Концерт деревянных духовых инструментов пройдет в Пскове
10.05.2023, 14:440 Великолучанин подозревается в сбыте наркотиков в Новгородской области 10.05.2023, 14:400 Россия оказалась среди мировых лидеров по темпам замедления инфляции 10.05.2023, 14:280 Ирина Иванова о борьбе с вандализмом: Камеры — не панацея 10.05.2023, 14:230 Пьяный водитель спровоцировал ДТП с мотоциклом и двумя машинами в Локнянском районе
10.05.2023, 14:090 Последние билеты продают на концерт «Галерея-Джаз» в Пскове 10.05.2023, 14:072 Стоимость помывки в муниципальных банях для псковичей не изменится — Ирина Иванова 10.05.2023, 14:040 «Волшебная ночь в сказочном месте»: полярное сияние сфотографировали в Пушкинских Горах 10.05.2023, 13:541 «Беседка»: Лидер псковского «Движения первых» о возрождении пионерии и патриотизме молодежи. ВИДЕО
10.05.2023, 13:510 Ремонт третьей очереди улицы Поземского в Пскове остался без финансирования 10.05.2023, 13:463 Многомилионный штраф получила псковская компания за оборот алкоголя без документов 10.05.2023, 13:410 Škoda перевернулась на дороге в результате ДТП в Пушкиногорском районе. ФОТО 10.05.2023, 13:390 Финишный слой дорожного покрытия на Троицком мосту в Пскове планируют уложить в течение 5-7 дней
10.05.2023, 13:341 20 тысяч человек планирует собрать «Движение первых» на своих мероприятиях в Псковской области 10.05.2023, 13:290 Шоу «Женский стендап» состоится в Пскове 10.05.2023, 13:280 Две тысячи человек за месяц посетили выставку «Корсунская легенда» в Изборске 10.05.2023, 13:230 Ирина Иванова о ремонте дорог в Пскове: Все идет по плану
10.05.2023, 13:110 Двух трудных подростков из Пскова подозревают в угоне автомобиля 10.05.2023, 13:091 Шумящую привеску 10-11 века продают в Пскове за 8 тысяч рублей 10.05.2023, 13:010 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с первым замглавы Пскова Ириной Ивановой 10.05.2023, 13:000 Российским авиакомпаниям разрешили летать в Грузию
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru