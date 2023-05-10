Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Опальное» время
Счастливое материнство
Топ учебных заведений
«Истфакт» Два капитана
перерасчет платы за СОИ
Год работы офиса «Псковэнергосбыт»
Оазис здоровья под Псковом
Впервые в Пскове поэтесса Анна Егоян
«Псковэнергосбыт» режим работы в мае
кто придет работать в больницы региона?
Труд без рисков
Женский стендап в Пскове
Господин Рейтингомер
построй дом своей мечты
девять лет за подснежники
новые скверы
 
 
 
ещё Общество 10.05.2023 11:400 Сухую и теплую погоду прогнозируют в Псковской области 10.05.2023 14:280 Ирина Иванова о борьбе с вандализмом: Камеры — не панацея 10.05.2023 14:070 Стоимость помывки в муниципальных банях для псковичей не изменится — Ирина Иванова 10.05.2023 14:040 «Волшебная ночь в сказочном месте»: полярное сияние сфотографировали в Пушкинских Горах 10.05.2023 13:540 «Беседка»: Лидер псковского «Движения первых» о возрождении пионерии и патриотизме молодежи. ВИДЕО 10.05.2023 13:461 Многомилионный штраф получила псковская компания за оборот алкоголя без документов
 
 
 
Самое популярное 03.05.2023 12:220 Ночные заморозки до -7°C ожидаются в Псковской области 05.05.2023 11:118 День Победы-2023: как будем праздновать 04.05.2023 14:0410 Автозаправочную станцию строят на улице Юбилейной в Пскове 03.05.2023 17:264 Названа предварительная дата окончания отопительного сезона в Пскове 03.05.2023 08:331 Последствия шквалистого ветра обсуждают псковичи в Сети. ФОТО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Стоимость помывки в муниципальных банях для псковичей не изменится — Ирина Иванова

10.05.2023 14:07|ПсковКомментариев: 0

Стоимость помывки в муниципальных банях для граждан в Пскове не изменится из-за повышения экономически обоснованного тарифа. Об этом первый заместитель главы администрации Пскова Ирина Иванова сообщила в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Хотелось бы, чтобы радиослушатели разделяли тариф для граждан и экономически обоснованный тариф, - отметила Ирина Иванова. - Для граждан стоимости помывки не изменится».

Она пояснила, что Банно-прачечный комбинат — убыточное предприятие. И стоимость помывки для того, чтобы предприятие не было убыточным, должна составлять 390,5 рублей за одного человека. Граждане будут платить за посещение бани стандартную цену, а разницу с экономически обоснованным тарифом будут компенсировать из бюджета.

Теги: #псков #банно-прачечный комбинат
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли вы возвращение обязательной отработки по распределению для обучающихся на бюджете студентов?
В опросе приняло участие 314 человек
10.05.2023, 14:280 Ирина Иванова о борьбе с вандализмом: Камеры — не панацея 10.05.2023, 14:230 Пьяный водитель спровоцировал ДТП с мотоциклом и двумя машинами в Локнянском районе 10.05.2023, 14:090 Последние билеты продают на концерт «Галерея-Джаз» в Пскове 10.05.2023, 14:070 Стоимость помывки в муниципальных банях для псковичей не изменится — Ирина Иванова
10.05.2023, 14:040 «Волшебная ночь в сказочном месте»: полярное сияние сфотографировали в Пушкинских Горах 10.05.2023, 13:540 «Беседка»: Лидер псковского «Движения первых» о возрождении пионерии и патриотизме молодежи. ВИДЕО 10.05.2023, 13:510 Ремонт третьей очереди улицы Поземского в Пскове остался без финансирования 10.05.2023, 13:461 Многомилионный штраф получила псковская компания за оборот алкоголя без документов
10.05.2023, 13:410 Škoda перевернулась на дороге в результате ДТП в Пушкиногорском районе. ФОТО 10.05.2023, 13:390 Финишный слой дорожного покрытия на Троицком мосту в Пскове планируют уложить в течение 5-7 дней 10.05.2023, 13:340 20 тысяч человек планирует собрать «Движение первых» на своих мероприятиях в Псковской области 10.05.2023, 13:290 Шоу «Женский стендап» состоится в Пскове
10.05.2023, 13:280 Две тысячи человек за месяц посетили выставку «Корсунская легенда» в Изборске 10.05.2023, 13:230 Ирина Иванова о ремонте дорог в Пскове: Все идет по плану 10.05.2023, 13:110 Двух трудных подростков из Пскова подозревают в угоне автомобиля 10.05.2023, 13:091 Шумящую привеску 10-11 века продают в Пскове за 8 тысяч рублей
10.05.2023, 13:010 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с первым замглавы Пскова Ириной Ивановой 10.05.2023, 13:000 Российским авиакомпаниям разрешили летать в Грузию 10.05.2023, 12:552 Какую цель ставит «Движение первых», ответила Екатерина Родина 10.05.2023, 12:480 Александр Козловский о музее истории Невеля: Учреждение реализует собственные интересные проекты
10.05.2023, 12:430 До +23 градусов без осадков прогнозируют в Псковской области 11 мая 10.05.2023, 12:380 Мотоцикл развалился на две части в результате ДТП в Новосокольническом районе. ФОТО 10.05.2023, 12:300 Свыше 500 человек посетило экспозицию «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» 9 мая 10.05.2023, 12:232 Россия денонсирует Договор об обычных вооруженных силах в Европе
10.05.2023, 12:190 Лось пробежал перед автомобилем в Ваулиных Горах. ВИДЕО 10.05.2023, 12:090 Посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне автопробег состоялся в Невеле 10.05.2023, 12:050 Ford влетел в Mercedes в Псковском районе, пострадали два человека. ФОТО 10.05.2023, 12:040 Коммунисты Пскова провели митинг у «Памятника партизанам»
10.05.2023, 12:021 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о возрождении пионерии и патриотизме молодежи 10.05.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 10 мая 10.05.2023, 11:551 В Минздраве предложили передать часть обязанностей врачей медсестрам 10.05.2023, 11:420 Тариф на помывку планируют увеличить в муниципальных банях Пскова
10.05.2023, 11:410 Девочка пострадала при столкновении автомобилей Lexus и Mitsubishi в Пскове 10.05.2023, 11:400 Сухую и теплую погоду прогнозируют в Псковской области 10.05.2023, 11:310 Два беспилотника пытались атаковать военный объект в Воронежской области 10.05.2023, 11:281 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Говорит Москва, говорит, что хочет
10.05.2023, 11:260 «Собственной персоной»: Ирина Иванова о главных городских проектах 2023 года 10.05.2023, 11:210 Псковичку задержали за кражу продуктов и косметики 10.05.2023, 11:120 Грузчик торговой базы скончался на рабочем месте в Бежаницком районе 10.05.2023, 11:060 Счастливое материнство: обзор-антистресс. ЛОНГРИД
10.05.2023, 11:050 Женщина выпала из окна многоквартирного дома в Гдове 10.05.2023, 11:030 «Беседка»: Лидер псковского «Движения первых» о возрождении пионерии и патриотизме молодежи 10.05.2023, 11:010 Медиахолдинг «Гражданская пресса» обновил сайт 10.05.2023, 10:580 Видеосъемки с беспилотников запрещены в Псковской области
10.05.2023, 10:501 Юноша избил и ограбил двух мужчин ночью в Пскове 10.05.2023, 10:460 Псковский омбудсмен посетил Владимирскую область 9 мая 10.05.2023, 10:420 При пожарах в Псковской области с начала года погибли 30 человек 10.05.2023, 10:310 Выходной объявили на многих объектах Псковского музея-заповедника 10 мая
10.05.2023, 10:210 В России обновили порядок использования дополнительных выходных дней для родителей детей с инвалидностью 10.05.2023, 10:130 Дно и Печоры вошли в рейтинг бюджетных направлений на поезде из Петербурга на май 10.05.2023, 10:001 Движение по Троицкому мосту перекрыли в Пскове 10.05.2023, 10:000 Арт-фестиваль «Коридор» проведут зоозащитники в Пскове
10.05.2023, 09:500 Каждый пятый опрошенный житель Псковской области сталкивался с задержкой зарплаты 10.05.2023, 09:400 Почти треть врачей в России старше 55 лет - Минздрав 10.05.2023, 09:301 В РФ введут льготную Арктическую ипотеку 10.05.2023, 09:151 Дачникам рассказали, чего нельзя делать на своем участке
10.05.2023, 09:000 Диван воспламенился в квартире многоэтажки в Великих Луках 10.05.2023, 08:450 Праздник Преполовения Пятидесятницы отмечают православные 10.05.2023, 08:280 В Госдуме предложили ввести штраф для хозяев собак за их самовыгул 10.05.2023, 08:060 Новые правила перерасчета пенсии после увольнения объяснил экономист
10.05.2023, 07:451 Псковская область заняла 54 место в рейтинге российских регионов по динамике зарплат 10.05.2023, 07:240 Неожиданную причину головной боли назвал врач 10.05.2023, 07:050 Троицкий мост закроют в Пскове в 10:00 10.05.2023, 07:000 Отопительный сезон завершают в Пскове
09.05.2023, 22:050 Профилактический рейд провели сотрудники МЧС в Куньинском районе 09.05.2023, 22:000 Посвященные Дню Победы соревнования по рукопашному бою прошли в Пскове 09.05.2023, 21:440 О закрытии Троицкого моста предупредил глава Пскова 09.05.2023, 21:300 Росгвардейцы почтили память участников Великой Отечественной войны в Пскове
09.05.2023, 21:050 До +22°C ожидается в Псковской области 10 мая 09.05.2023, 20:500 Торжественный митинг состоялся в Хилово 09.05.2023, 20:300 Акцию «Георгиевская ленточка» провели великолукские полицейские 09.05.2023, 20:142 Директор псковского архива о теме войны в школе: Все в рамках программы не освоишь
09.05.2023, 20:024 «Рекорд Победы» установили спортсмены в Пскове 09.05.2023, 19:460 Профсоюзный квест «Памятные места города Пскова» прошел в областном центре 09.05.2023, 19:272 «Гонки по вертикали»: День Победы, последствия атаки дронов на Кремль и новые лица псковской политики 09.05.2023, 19:001 Philips продолжит поставлять медицинское оборудование в Россию
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru