Общество

Стоимость помывки в муниципальных банях для псковичей не изменится — Ирина Иванова

Стоимость помывки в муниципальных банях для граждан в Пскове не изменится из-за повышения экономически обоснованного тарифа. Об этом первый заместитель главы администрации Пскова Ирина Иванова сообщила в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Хотелось бы, чтобы радиослушатели разделяли тариф для граждан и экономически обоснованный тариф, - отметила Ирина Иванова. - Для граждан стоимости помывки не изменится».

Она пояснила, что Банно-прачечный комбинат — убыточное предприятие. И стоимость помывки для того, чтобы предприятие не было убыточным, должна составлять 390,5 рублей за одного человека. Граждане будут платить за посещение бани стандартную цену, а разницу с экономически обоснованным тарифом будут компенсировать из бюджета.