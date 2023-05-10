Общество

«Титан-Полимер» в деталях: лифт с ноу-хау

Уникальный лифт есть на заводе «Титан-Полимер». Подъемник находится в так называемой 42-метровой высотке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе завода.

Фото: пресс-служба завода «Титан-Полимер»

Пассажирский лифт грузоподъемностью 1000 кг рассчитан на 12 пассажиров, номинальная скорость 1 м/с. Он используется для перевозки персонала, задействованного в производственном процессе на этапе подготовке сырья.

Это единственный тип пассажирских лифтов в здании с функцией перевозки пожарных подразделений, который продолжает свою работу в случае экстренной ситуации (пожара) и спасает жизни людей, отметили на заводе.

Особенность этого ноу-хау – уникальность лифта. Он работает как обычный пассажирский, но в случае срабатывания сигнала «пожарная опасность» от системы автоматической противопожарной защиты лифт автоматически спускается на первый этаж и ожидает прибытия пожарных. Оборудование обладает необходимыми показателями защиты от огня и дыма.

Конструкции и двери машинного помещения лифта противопожарные. В крыше кабины лифта для пожарных предусмотрен люк. После того, как сигнализация оповестит о тревоге, лифт спустится на первый этаж и заблокируется. Привести его в действие возможно только при помощи специального ключа.

Лифт изготовлен российским предприятием АО «Щербинский лифтостроительный завод». Для установки и обслуживания подъемного оборудования привлечены две псковские компании. Монтаж проводили сотрудники ООО «ПсковЛифтМ», обслуживанием занимается компания ООО «ПсковЛифт».