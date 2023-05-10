Общество

Сергей Вострецов: Выпускники техникума трудоустраиваются на высокооплачиваемые должности

Родителям нужно проводить работу, направленную на реализацию способностей ребенка, а не получать образование «ради галочки». Такое мнение озвучил председатель Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«В СССР была ступенчатая система образования, люди получали образование не ради образования, а ради того, что им не хватало навыков, знаний. Дети сначала шли, к примеру, в школы, в вечернее время даже учились, кому не хватало для работы, потом шли в техникум или в ПТУ. И только потом, если необходимость была для карьерного роста или для специальных навыков, люди шли на высшее образование. Сегодня выпускники техникума на 99% трудоустраиваются на высокооплачиваемые должности. Другой вопрос в том, что престиж рабочих специальностей упал», - сказал Сергей Вострецов.

По мнению собеседника ПЛН, для более качественной профессии неплохо было бы получить базовую рабочую специальность, прежде чем идти на высшее образование. «Но если уже приняли решение, то на высшее образование идти, то идти осознанно. Не просто так подали в восемь вузов документы и куда пройдет. Ведь кому-то перекрывают дорогу для ребят, которые действительно туда хотят попасть и работать в этом направлении, занимают бюджетные места, а иногда бывает, что вынуждены туда идти, а душа не лежит», - пояснил Сергей Вострецов.

Он также считает, что наличие высшего образования у человека не гарантирует высокую заработную плату.

«Это может быть 30 и 40 тысяч, есть еще проблема найти работу. Человек, который имеет рабочую специальность (неважно, маляр, техник, сварщик, повар), зарабатывает деньги. Я ничего не вижу постыдного работать руками. Если человек умеет работать руками, он может работать головой и сможет организовать бизнес. Для родителей важно не гнаться за галочкой, образование ради образования, а с ребенком работу вести, как он себя будет реализовать. Ребенок – он ребенок до школы, потом перестает им быть, надо думать о том, что он не просто получит корочку или диплом, а как будет жить, как уже детей своих будет поднимать», - заключил Сергей Вострецов.