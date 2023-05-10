Общество

Псковская таможня проведет акцию «На что жалуетесь?»

Акция «На что жалуетесь?» состоится в административном здании Псковской таможни 30 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Место проведения акции: конференц-зал Псковской таможни (Псков, улица Воровского, 20). Время проведения акции: с 11.00 до 15.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

В акции могут принять участие как физические, так и юридические лица. Юридическому лицу или его представителю необходимо при себе иметь документ, подтверждающий полномочия.

В связи с необходимостью соблюдения пропускного режима, необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность. При посещении административных зданий таможни обязательно использование медицинской маски и перчаток.