Общество

Умер пушкиногорский исследователь и краевед Иосиф Будылин

Пушкиногорский исследователь, краевед, пушкинист Иосиф Будылин умер 9 мая. Об этом сообщили в сообществе Пушкиногорской Казанской церкви в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «Пушкинские Горы. Казанская церковь» / «ВКонтакте»

«Вечная память! Похороны будут в Пушкинских Горах. Подробности позже...» – рассказали в Казанской церкви.

Иосиф Будылин родился 21 апреля 1945 года в Красноярском крае. С 1978 года жил и работал в Пушкинских Горах. До 2023 года работал на должности заместителя директора некоммерческой организации «Лаборатория искусств "Кордон-2"».

В 1973 году окончил театроведческий факультет Ленинградского института театра, музыки и кинематографии. Преподавал в Ленинградском институте культуры, Педагогическом институте (Псков) и других учебных заведениях, совмещая преподавание с работой в Пушкинском заповеднике – научным сотрудником, экскурсоводом, методистом.

Практический опыт развития музея изложен в изданном под его редакцией сборнике статей «Тригорский сборник» (1998), монографии «Пушкинский заповедник: музей и жизнь» (2009). Здесь же им обосновано создание современной туристско-рекреационной зоны, являющейся одновременно средством защиты уникальных ландшафтов заповедника. Этот проект широко обсуждался общественностью и получил признание ряда специалистов.