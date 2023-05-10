Общество

Признаки «опасного банкомата» назвал киберспециалист

Банкоматов, оснащенных примитивными устройствами вроде скиммера и скрытой камеры, сейчас все меньше, но риски все равно остаются, рассказал заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов.

В Сети регулярно появляется информация о том, что мошенники могут украсть деньги с помощью банкоматов. Но таких случаев становится все меньше. Банкоматы оснащаются средствами защиты, в том числе видеонаблюдением. Сотрудники банков пристально следят за исправностью оборудования и его корректной работой, пишет агентство «Прайм».

В предыдущие годы случалось, что преступники «модернизировали» картоприемники и клавиатуры банкоматов. Они устанавливали скиммеры и скрытые камеры за фальш-панелями устройств. Сегодня стать жертвой таких грубых манипуляций практически невозможно, признал эксперт. Мошенники обычно монтируют свои приборы в спешке, поэтому достаточно качнуть картоприемник, чтобы обнаружить накладку.

Подозрение должны вызвать банкоматы, заляпанные клеем, со следами скотча и выглядящие так, будто кто-то ковырял их отверткой.

«Чтобы свести риск пропажи денег при пользовании банкоматом к нулю, стоит выбирать устройства, расположенные в отделениях кредитных организаций. У преступников почти нет шансов до них добраться. Остерегайтесь банкоматов, расположенных на улицах, в торговых центрах или просто в темных местах», - сказал эксперт.

Если такой возможности нет, то нужно не забывать об элементарных способах защиты, в том числе прикрывать руку при вводе пин-кода. Также можно поставить лимит на выдачу наличных и подключите смс-оповещения об операциях, чтобы отследить внезапные списания, заключил он.