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Общество

Кого касается призыв на военные сборы в 2023 году, объяснили эксперты

11.05.2023 09:15|Псков

Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы. Согласно документу, в 2023 году запасники традиционно отправятся на сборы в Вооруженные силы Российской Федерации, войска Национальной гвардии, органы государственной охраны и органы Федеральной службы безопасности. 

Согласно Закону «О воинской обязанности и военной службе» на сборы призывают граждан России, находящихся в запасе. Запас, в свою очередь, формируется из военнослужащих, прошедших срочную службу, выпускников военных образовательных учреждений, а также из тех, кто проходил альтернативную службу или был освобожден от армии по достижении 27 лет или по другим причинам. Также в запасе находятся женщины, имеющие военно-учетную специальность — например медработники, и те, кто уклонился от службы в армии, не имея на то законных оснований.

Однако существуют и ограничения. Так, согласно упомянутому закону, от военных сборов освобождают тех, кого забронировали организации на период мобилизации (например, сотрудники системообразующих предприятий), сотрудники Росгвардии и МЧС, педагоги, студенты-очники и заочники (но последние — только во время работы над дипломом или прохождения промежуточной аттестации). Также на сборы не призывают сенаторов, многодетных отцов и матерей, а также тех, у кого есть непогашенная судимость. Кроме того, для запасников действуют те же самые основания для отсрочки, что и для обычных призывников — например, освободить от сборов могут при наличии определенных заболеваний или если человек является опекуном несовершеннолетнего брата или сестры.

Наконец, законом установлены возрастные ограничения. Они зависят от категории, в которую зачислен военнообязанный запаса, а также от разряда, к которому он относится внутри этой категории. Так, рядовых и сержантов могут призывать до достижения ими 35 лет, младших офицеров — до 50 лет, старших — до 55 лет, а высших (маршалов, адмиралов и генералов) — до 70 лет соответственно. Женщины автоматически получают третью категорию. Те из них, у кого есть офицерское звание, остаются в запасе до 50 лет, остальные — до 45.

Кроме запасников, на сборы призывают резервистов — это граждане, которые после службы в армии заключили с Министерством обороны специальный контракт о зачислении в мобилизационный резерв.

Определен законом и порядок прохождения военных сборов.

«Продолжительность военного сбора не может превышать два месяца, — сказано в документе. — Общая продолжительность военных сборов, к которым привлекается гражданин за время пребывания в запасе, за исключением граждан, пребывающих в резерве, не может превышать 12 месяцев. […] Периодичность призыва граждан, пребывающих в запасе, на учебные сборы, за исключением граждан, пребывающих в резерве, не может быть чаще одного раза в три года».

Ответственность за неявку на военные сборы регламентируется статьей 21.5 КоАП. Максимальное наказание, которое она предусматривает, — штраф до трех тысяч рублей.

Как уточнил  для «Парламентской газеты» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Кожин, анонсированные военные сборы к текущим событиям отношения не имеют.

«Это плановое и регулярное мероприятие, оно проводится каждый год, — подчеркнул сенатор. — В этом году все будет точно так же, как и во все предыдущие, никаких нововведений не планируется. Что касается сроков — как таковые, они не определены. Их позже установит Министерство обороны сообразно со своими планами».

Согласно закону, военные сборы проводятся только для проверки боеспособности запасников и резервистов или обучения их работе с новой боевой техникой.

Теги: #военные сборы
Источник: Псковская Лента Новостей
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