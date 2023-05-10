Общество

Ярмарка цветов и саженцев пройдет в Псковском районе

Ярмарка цветов и саженцев «Весенний калейдоскоп» пройдет в Псковском районе 12 мая. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Федорова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

На ярмарке можно будет приобрести саженцы плодовых деревьев и кустарников, рассаду, цветы, декоративные кустарники, семена зерновых, овощных и цветочных культур, семенной картофель, изделия народных промыслов. Время работы ярмарки - с 16.00 до 19.00 часов.

Место работы ярмарки - торговая площадка у Дома культуры в Неелово.