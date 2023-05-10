Общество

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с депутатом Олегом Грицаевым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии — депутат Псковского областного Собрания, ветеран Вооруженных сил Олег Грицаев.

Ведущий Артем Татаренко поговорит с ним об итогах празднования Дня Победы, который прошел в особом режиме безопасности, а также об оказании помощи участникам СВО. Как Олег Грицаев оценивает решение властей отменить привычный массовый формат празднования Дня Победы – парады, шествие «Бессмертного полка, массовые концертные мероприятия на открытых площадках? Чем псковичи могут помочь участникам СВО в летний период?