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Общество

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с депутатом Олегом Грицаевым

11.05.2023 12:02|Псков

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии — депутат Псковского областного Собрания, ветеран Вооруженных сил Олег Грицаев.

Ведущий Артем Татаренко поговорит с ним об итогах празднования Дня Победы, который прошел в особом режиме безопасности, а также об оказании помощи участникам СВО. Как Олег Грицаев оценивает решение властей отменить привычный массовый формат празднования Дня Победы – парады, шествие «Бессмертного полка, массовые концертные мероприятия на открытых площадках? Чем псковичи могут помочь участникам СВО в летний период?

Теги: #гайд-парк #ПЛН FM
Источник: Псковская Лента Новостей
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