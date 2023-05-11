Общество

Родители детей-инвалидов получат дополнительный отпуск

Работающим папам и мамам детей с инвалидностью дадут возможность уделять им больше времени. Взрослые смогут копить положенные им дополнительные оплачиваемые выходные и использовать сразу до 24 дней подряд. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте правительства 10 мая. Оно начнет действовать с 1 сентября 2023 года.

Сейчас один из супругов, у кого есть ребенок с инвалидностью, может каждый месяц брать четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня. Использовать их можно подряд или разделить, но обязательно в течение месяца. Иначе выходные просто сгорят, перенести их на другой месяц нельзя.

Это правило изменили поправки в Трудовой кодекс, принятые в ноябре прошлого года. Их инициаторами выступили спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак, глава комитета палаты по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, его первый заместитель Ирина Рукавишникова, а также замруководителя фракции «Единая Россия», член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев, предложившие дать родителям детей-инвалидов право накапливать свои дополнительные выходные дни и раз в год отгулять до 24 дней подряд плюс к обычному отпуску. Во исполнение принятого закона и появилось постановление кабмина. А значит, с 1 сентября у людей появится выбор, как использовать законные нерабочие дни — все в течение месяца или скопить часть на еще один отпуск.

Нужными и позитивными назвал эти изменения «Парламентской газете» зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев. По его словам, раньше такая льгота большой популярностью у родителей детей-инвалидов не пользовалась, потому что не всем и не всегда было удобно брать один дополнительный выходной в неделю. Теперь эти дни можно объединить и использовать, сколько необходимо, главное — за один раз не больше 24 дней.

«Если эти дни соединить с очередным отпуском, то получается полноценный период для реабилитации младшего члена семьи. Оздоровление очень важно, ведь чем меньше ребенок болеет, тем больше можно уделять внимания его обучению, каким-то активностям», — рассудил Терентьев.

В правительственном документе написано и как воспользоваться дополнительными выходными единовременно. Папа или мама инвалида должны согласовать дату отпуска с работодателем и подать заявление в отдел кадров, в том числе и в электронном виде, если в организации используется электронный документооборот.

Также понадобятся несколько документов:

справка об инвалидности, выданная бюро медико-социальной экспертизы;

справка о месте жительства ребенка;

свидетельство о его рождении или усыновлении;

справка с места работы другого родителя, опекуна, попечителя, что на момент обращения дополнительные оплачиваемые выходные дни в этом же месяце им не использовались;

справки с предыдущего места работы обоих супругов, о том, что на дату увольнения дополнительные оплачиваемые выходные дни в этом же календарном году ими не использовались. Если использовались частично, то должно быть указано общее количество дней и даты.

Родителям детей с ограниченными возможностями здоровья государство помогает разными способами. Среди финансовых — ежемесячная компенсационная выплата в размере 10 тысяч рублей, стандартный налоговый вычет на каждого ребенка-инвалида до 18 лет, а в случае его очной учебы в вузе — до 24 лет. Родителям и усыновителям положено 12 тысяч рублей, а опекунам и попечителям — шесть тысяч. Такие семьи также имеют право на субсидии на оплату услуг ЖКХ, если расходы выше норматива, и льготы по транспортному налогу.

Есть преимущества для работающих родителей инвалидов до 18 лет и в трудовой сфере. Кроме четырех дополнительных оплачиваемых выходных, при необходимости работодатель должен предоставить такому сотруднику неполный рабочий день и ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное время. А вот направлять такого работника в командировку, привлекать к сверхурочной, ночной или работе в выходные и праздничные дни без его письменного согласия нельзя.

Детей-инвалидов обеспечивают в первоочередном порядке местами в детских садах и яслях, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждениях. Без очереди их обслужат в поликлиниках, аптеках, магазинах, кафе, на почте, и других организациях.