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Общество

Каким будет лето в России, рассказали синоптики

12.05.2023 07:54|ПсковКомментариев: 0

Грядущее лето в стране обещает быть тёплым, сообщает метеоцентр «Фобос».

«На это россиян начал настраивать ещё весенний сезон. На Дальнем Востоке, например, рекордно жарким оказался март, в Европейской России – апрель, ну а в мае тёплая аномалия сконцентрировалась в Южной Сибири и на Урале. Правда, здесь летняя погода принесла больше бед, чем радости: полыхают природные пожары. Самая сложная обстановка сложилась в Свердловской области, где, по данным на четверг, горело свыше 75 000 га лесов и полей», - говорится в сообщении.

В Европе прошедшая зима, по ряду оценок, стала самой тёплой в истории. На юге Евразии абсолютные максимумы перекрывали отдельные месяцы. В Индии, например, беспрецедентно жарко было в апреле. Множество сообщений незональных рекордов зафиксировано на Американском континенте, в Юго-Восточной Азии и на Севере Африки.

«Чего же нам ждать от лета? Методы долгосрочного прогнозирования позволяют сейчас, в мае, получить лишь обобщённое представление о грядущем сезоне. По нашим оценкам, лето в России действительно будет очень тёплым. Однако, величина температурной аномалии составит, в основном, 1–2°. Кроме того, вероятность серьёзных засух невелика. Лишь местами прогнозируется недобор осадков в 20%. Увы, возможности предугадать появление блокирующих антициклонов, с которыми обычно связаны продолжительные периоды жары, в настоящий момент не представляется возможным. Так что это лишь общая картина, отражающая скорее погодный тренд, нежели реальное течение атмосферных процессов», - уточнили синоптики.

40-градусная жара будет не везде, а исключительно в регионах, для которых это является климатической нормой. В первую очередь речь о южных степях. По предварительным оценкам, июнь и июль в Москве окажутся в среднем на градус теплее обычного, а август – на целых 2°С.

«Но ещё раз отметим, что это только предварительные обобщённые оценки. Не всё время будет и жарко: конечно же не обойдется без локальных похолоданий и сильных дождей», - подчеркнули специалисты.

Теги: #погода
Источник: Псковская Лента Новостей
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