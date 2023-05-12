Общество

Россиян стали обманывать с «переводом на счет экстремистов»

Мошенники стали выманивать у россиян деньги под новым предлогом. Во время звонка они заявляют, что была совершена попытка перевести деньги на счет экстремистской организации.

Чтобы обезопасить средства, их якобы надо перевести на специальный счет. На самом же деле деньги перечисляются злоумышленникам, сообщают «Известия» со ссылкой на Почта Банк.

О новой легенде обмана также знают в УБРиР, Газпромбанке и МТС Банке, сообщили «Известиям» в кредитных организациях. В МТС Банке подчеркнули, что попытки обмана по такой схеме фиксировались в последний месяц. В Банке России подчеркнули, что мошенники используют сильные эмоции, чтобы ввести в заблуждение клиента.

В Росфинмониторинге напомнили «Известиям», что в службе ведут перечень организаций, в отношении которых есть сведения об их причастности к экстремистской деятельности. В соответствии с «антиотмывочным» законом банки должны замораживать средства на счетах организаций из этого списка, а также приостанавливать переводы в их адрес.

Перевод в адрес экстремистской организации может быть сделан либо по запросу самого клиента, либо злоумышленником, который получил доступ к онлайн-банку человека. В любом случае, такая транзакция отобразится в истории операций. Прежде чем доверять словам собеседника, следует проверить, были ли совершены какие-либо несанкционированные операции в онлайн-банке.