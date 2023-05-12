Общество

Число умерших в Псковской области в 2,5 раза превышает показатель рождаемости

Общий коэффициент смертности в Псковской области в январе-феврале 2023 года уменьшился на 14,1% и составил 18,3 умерших на каждую тысячу населения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Общий коэффициент рождаемости увеличился на 2,9% по сравнению с соответствующим периодом 2022 года и составил 7,2 человека на каждую тысячу населения.

По оперативным данным, в январе-феврале 2023 года в регионе родились 685 человек, умерли 1734 человека. В целом по области число умерших в 2,5 раза превысило число родившихся, в городах и поселках городского типа – в 2,2, на селе – в 3,7 раза (в январе-феврале 2022 года соответственно – в 3; 3; 3,2 раза).