Общество

В региональном центре шахматного образования незаконно привлекли к работе бывшего государственного служащего

Исполнение требований закона о противодействии коррупции в деятельности Регионального центра шахматного образования и спорта проверила прокуратура Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Учреждение при оформлении трудового договора с работником нарушило требование закона об уведомлении работодателя государственного гражданского служащего по последнему месту его службы.

Действующий работник организации ранее работал в налоговой службе, новый работодатель - Региональный центр шахматного образования и спорта - при заключении с ним трудового договора был обязан в десятидневный срок сообщить об этом в МИФНС № 1 России по Псковской области.

В связи с неисполнением требований закона по постановлению прокурора и.о. директора учреждения привлекли к административной ответственности по статье 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.