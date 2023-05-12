Общество

Сергей Вострецов: Нужно вводить смертную казнь для террористов, высокопоставленных коррупционеров и педофилов

О необходимости ввести смертную казнь для террористов, изменников родины, высокопоставленных коррупционеров и педофилов заявил председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов на пленарном заседании 11 Юридического форума в Санкт-Петербурге.

Он особо отметил важность Юридического форума, особенно в нынешних условиях, «когда в международном сообществе большинство стран переходят от юридически выверенных отношений к понятийным». «США со своим мировым гегемонизмом бесцеремонно рушит всю мировую правовую систему. Сталкивая человечество в дремучее прошлое, где взаимоотношения выясняются по понятиям в соответствии с принципом «кто сильнее, тот и прав». Сегодня Россия - фактически последний мировой независимый остров свободы и центр истинных прав и демократических свобод. Где главным фактором для принятия решений является воля народа, а не кошелек и интересы власть имущих», - считает Сергей Вострецов.

По его мнению, России нужно объединять вокруг себя, как можно больше стран, которые хотят жить по принципу справедливости и уважения правовых норм. «Одной из главных площадок должна, конечно же, стать БРИКС», - уверен председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ.

Однако, помимо внешних правовых отношений, необходимо помнить и о внутренних проблемах, подчеркнул Сергей Вострецов.

«К сожалению, несмотря на достаточно большие зарплаты судей, мы часто видим коррупционную административную связку, что значительно подрывает доверие к институтам права. Наш президент Владимир Владимирович Путин призывает общество к построению справедливости в России, а это без честной и независимой судебной системы просто невозможно. Многое в этом направлении уже сделано, но многое еще и предстоит сделать. Мы должны добиться, чтобы служба в надзорных и силовых структурах была не только почетной, но и высокооплачиваемой, чтобы полицейский, прокурор, сотрудники спецслужб и их дети не завидовали материальному положению директора пивного ларька и их отпрыскам. А параллельно надо усиливать для них и ответственность за должностные преступления», - сказал он.

С другой стороны необходимо минимизировать уголовную ответственность за мелкие и бытовые преступления, сосредоточившись на крупных махинаторах и коррупционерах, наносящих урон всему государству, уверен Вострецов. «Чтобы не было так: когда украл миллиарды, сидишь 5-7 лет, и в то шоколаде, а украл мешок картошки или повздорил с женой или соседом - дадут десятку, о какой справедливости может идти речь», - отметил он.

«Но и, конечно же, нужно вводить смертную казнь для террористов, изменников родины, высокопоставленных коррупционеров и педофилов, пришло время уйти от евролиберальных соплей. Эти и многие другие вопросы должны быть осевыми на таких юридических площадках, как Юридический форум в Петербурге», - заключил он.