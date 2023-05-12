Общество

Примером настоящей серьёзной командной работы назвал результат реализации нацпроектов в районах Александр Котов

Примером настоящей серьёзной командной работы назвал результат реализации нацпроектов в муниципалитетах, и в частности в Островском районе, председатель Собрания Александр Котов. 12 мая спикер вместе с губернатором Михаилом Ведерниковым побывал на строительной площадке Центра культурного развития, на площади Клавы Назаровой, где завершился масштабный ремонт, и в военном городке «Остров-3», который ожидает реконструкция коммунальных сетей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

«Губернатор у нас – хороший организатор, который успешно использует все возможные инструменты для привлечения средств – нацпроекты, федеральные программы. Михаил Юрьевич таким образом выстроил работу с профильными министерствами, что после своевременной подачи заявки мы получаем эти федеральные средства и можем их эффективно использовать, - отметил Александр Котов. - В команде каждый занимается своим делом: губернатор обеспечивает саму возможность получения финансирования, органы МСУ оформляют заявки, документацию, готовят проект. А депутаты всех уровней – и региональные, и местные – выступают в роли связующего звена между людьми, которым тоже интересно, что происходит у них на территории, и органами исполнительной власти».

Задача депутатов на местах, по мнению председателя областного Собрания, заключается в том, чтобы работы были выполнены качественно и в срок, а деньги, с большим трудом привлечённые в регион, потрачены эффективно и с результатом.

«Подчеркну: возможности команды – когда каждый занимается своим делом – мы, на мой взгляд, используем очень эффективно», - добавил Александр Котов.