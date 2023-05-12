Кабмин расширил поддержку организаций инвалидов

Расширен перечень товаров, работ и услуг, при госзакупках которых организации инвалидов как поставщики имеют преимущества. Распоряжение об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщается в Telegram-канале органа власти.
Перечень обновлен с учетом предложений общественных объединений инвалидов и увеличен почти в два раза – с 58 до 107 пунктов.
В числе новых позиций:
Согласно действующему законодательству, если организация инвалидов становится победителем тендера на госзаказ, то контракт на закупку ее товаров и услуг, входящих в этот перечень, заключается по цене на 15% выше предложенной самой организацией.
Решение о расширении такого перечня направлено на поддержку и развитие организаций, которые массово предоставляют рабочие места для инвалидов, а значит, улучшают финансовое положение таких граждан и содействуют их социальной адаптации и интеграции в обществе.