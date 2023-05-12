Общество

«Сад памяти» высадили в Пскове в честь 78-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне. ФОТО

Мероприятие международной акции «Сад памяти» состоялось на территории сквера у храма Спаса Нерукотворного Образа на улице Первомайской в Пскове сегодня, 13 мая. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, оно приурочено к празднованию 78-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Участие в благоустройстве сквера приняли порядка 50 человек — участников госпрограммы по переселению соотечественников в Россию. Они прибыли для проживания в Псковскую область из Латвии, Молдавии и Украины. Они высадили саженцы бархата амурского и грецкого ореха.

Далее для участников запланирована экскурсия в музейный комплекс «Островский укрепрайон» — фрагмент «Линии Сталина» в деревне Холматка.

Организаторами мероприятия акции «Сад памяти» выступили комитет по труду и занятости Псковской области совместно с АНО «Псковское агентство поддержки соотечественников «Наши».

Отметим, что на территории Псковской области появляется все больше и больше «Садов памяти». Ранее вместе с родственниками участников СВО губернатор Псковской области Михаил Ведерников посадил лиственницы на месте воинского захоронения бывшего концентрационного лагеря «Шталаг-372» в Пскове.

Согласно официальной карте проекта, деревья в память об участниках Великой Отечественной войны в Псковской области уже высадили на территории мемориального комплекса «ДУЛАГ-100», у памятного знака в память о сожженной деревне Красуха в Порховском районе, у памятного знака на месте гибели Александра Матросова в Локнянском районе и в других местах.

В ближайшие дни планируется высадка 50 сосен в рамках акции «Сад памяти» вблизи поселка Идрица у монумента в честь зарождения Знамени Победы.

Международная акция «Сад памяти» проводится по инициативе АНО «Сад памяти», всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и Фонда памяти полководцев Победы.