Общество

«В зеленые щи крапиву ищи»: что можно и нельзя делать на Мавру Рассадницу

Молодые супруги Тимофей и Мавра, чья память отмечается 16 мая, жили в конце III века, за свою веру во Христа они подверглись чудовищным истязаниям и были распяты. Молодожены прожили в браке всего 20 дней.

В русском народном календаре Мавра приобрела несколько прозвищ. Наиболее известное из них — Рассадница — говорит само за себя. В этот день хозяйки высаживали на грядки рассаду капусты и засевали огороды семенами овощей. Иногда свежие посадки окропляли святой водой, чтобы защитить растения от гусениц и тли, пишет calend.ru.

Придерживались и некоторых других поверий. Например, капусту было не принято сажать в четверг, даже если на него приходился день Мавры Рассадницы; считалось, что ее будут точить черви. При пересадке растений женщины не ели хлеба, чтобы куры не склевали молодую поросль.

Зелеными щами день Мавры назывался потому, что в середине мая начинали варить щи не из квашеной капусты (ее запасы к этому времени заканчивались), а из свежей зелени — щавеля, лебеды, крапивы. Так и говорили: «В зеленые щи крапиву ищи». Эта трава не случайно пользовалась популярностью; весной в ней содержится множество полезных веществ, необходимых человеку после долгой зимы.

Мавру также величали Молочницей. Считалось, что в этот день коровы, наевшись свежей и сочной травы, приносят самое вкусное и густое молоко. «И хозяйке легко, коль на столе молоко», — такую поговорку вспоминали на Мавру.

Наблюдали за приметами. И большая роса, и ясный день предвещали хороший урожай огурцов. А вот отсутствие росы утром обещало дождь днем.

На Марью Рассадницу традиционно высаживают рассаду огородных культур в открытый грунт. Как правило, погода к этому времени становится стабильной и ночные заморозки бывают крайне редко.

В регионах с нестабильным и холодным климатом рассаду пересаживают во временные накрывные теплицы, которые закрывают на ночь и открывают днем. Делают их из деревянных каркасов, и натягивают поверх пленку, или агроволокно, таким образом, чтобы его можно было откидывать на день.

Согласно поверьям, в этот день лучше не ругаться со своей второй половинкой, запрещено начинать строительство дома и нельзя мыть голову.