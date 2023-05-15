Общество

Забытые страницы в соцсетях грозят россиянам серьезными последствиями

К старым и забытым аккаунтам в соцсетях нужно относиться аккуратно, так как мошенники могут использовать доступ к ним для преступных схем, предупредил инженер департамента информационной безопасности ИМБА ИТ Андрей Ефимов.

«Нужно опасаться за свои неиспользуемые аккаунты в соцсетях, особенно если они содержат личные данные и информацию о финансах. Например, номера банковских карт, адреса, телефоны. Если кто-то получит доступ к такому аккаунту, он может использовать эту информацию для мошенничества, фишинга, кражи личности», — пояснил он.

Дело в том, что такие аккаунты могут стать доступной мишенью: они не обновляются и не защищаются должным образом. Например, если нет двухэтапной аутентификацит, то кто-то сможет легко войти в аккаунт, получить доступ к информации и использовать все возможные инструменты кибермошенничества, добавил эксперт в беседе с агентством «Прайм».

Он посоветовал не использовать одинаковые пароли для разных сервисов и соцсетей: злоумышленник может использовать учетную запись в одном сервисе для взлома остальных. Особенно это актуально для электронной почты, к которой могут быть привязаны критичные сервисы, например, банковские.

Если старый аккаунт скомпрометирован, то следует немедленно принять меры по его восстановлению и сменить пароли на всех других учетных записях. Стоит убедиться, что пароли надежды. Кроме того, необходимо включить двухэтапную аутентификацию везде, где это возможно.

Эксперт посоветовал ликвидировать аккаунты, которые которые больше не будут использоваться. Это лучше сделать, пока до них не добрались мошенники.