Общество

Ещё двое иноагентов пытаются оспорить свой статус в суде

Блогер Илья Варламов* и певец Семен Слепаков* оспорили решение Минюста РФ о присвоении статуса иноагентов.

«В суд поступили административные исковые заявления к министерству юстиции», - цитирует РИА Новости источник в Замоскворецком суде столицы.

Министерство юстиции России 23 марта включило в реестр иностранных агентов блогера Илью Варламова* за недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, а также получение поддержки от иностранных источников.

Слепаков* включён в список 14 апреля. По информации ведомства, он получал поддержку от иностранных источников, выступал против спецоперации, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно высказывался в отношении граждан России.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента