Общество

Вакансии председателей двух районных судов открыты в Псковской области

Вакансии председателя Гдовского районного суда и председателя Печорского районного суда открыты в Псковской области, сообщает квалификационная коллегия судей Псковской области.

Кроме того, открыты вакансии заместителя председателя Великолукского городского суда, судьи Псковского городского суда и мирового судьи судебного участка № 2 в границах административно-территориального образования «Великолукский район».

Документы и заявления от претендентов принимаются с 19 мая по 19 июня по адресу: Псков, улица Розы Люксембург, 17/24, кабинет 112, Псковский областной суд. Последний день приема документов – 19 июня до 17:30. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются. Справки по телефону: 59-02-14.