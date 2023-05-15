Общество

Псковское МВД ищет кандидата на должность сотрудника пресс-службы

В пресс-службу управления МВД России по Псковской области требуется главный специалист отделения информации и общественных связей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Требования к соискателю:

высшее профильное образование (PR, журналистика, филологическое);

владение навыками фото- и видеосъемки;

умение работать в графических и видеоредакторах;

отсутствие вредных привычек, коммуникабельность, стрессоустойчивость, ответственность;

опыт работы приветствуется.

Наличие водительского удостоверения категории «B» будет преимуществом при собеседовании.

График работы: 5/2 с 8:30 до 18:15 (пятница до 17:00).

Заработная плата от 19 тысяч рублей, предусмотрено материальное премирование. Сотрудникам предоставляется оплачиваемый отпуск, а также бесплатное медицинское обслуживание.

Резюме следует направлять по адресу: pressauvd@mail.ru с пометкой «ВАКАНСИЯ» и указанием ссылок на социальные сети.