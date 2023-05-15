Общество

Сотрудник завода «Титан-Полимер» принял участие в международной акции «Сад памяти»

Сотрудник завода «Титан-Полимер» принял участие в международной акции «Сад памяти», которая прошла 13 мая в Пскове на территории сквера у храма Спаса Нерукотворного Образа на улице Первомайской. Акция приурочена к празднованию 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе завода.

Благоустройством сквера занимались порядка 50 человек — участники госпрограммы по переселению соотечественников в Россию. Они прибыли для проживания в Псковскую область из Латвии, Молдавии и Украины. Участники акции высадили саженцы бархата амурского и грецкого ореха.

Для них состоялась экскурсия в музейный комплекс «Островский укрепрайон» — фрагмент «Линии Сталина» в деревне Холматка. Организаторами мероприятия акции «Сад памяти» выступил комитет по труду и занятости Псковской области совместно с АНО «Псковское агентство поддержки соотечественников "Наши"».

«Остался очень доволен, встретился со своими соотечественниками, которых давно знал по общению в соцсетях, теперь удалось лично пообщаться и поздравить с прошедшим великим праздником Победы в Великой отечественной войне. Мы получили заряд сил и положительных эмоций, такие мероприятия дают силу двигаться дальше», - рассказал системный администратор завода «Титан-Полимер» Александр Пискунов. Теперь он собирается присматривать за посаженным деревом.