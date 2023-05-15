Общество

Псковичи старшего поколения чаще молодых экономят с помощью кешбэка

Цифровая экосистема МТС сообщила о росте числа псковичей, пользующихся сервисом МТС Cashback в 2,2 раза. Наиболее заметный рост за год зафиксирован среди пользователей сервиса в возрасте старше 55 лет. Полученный кешбэк пользователи тратят на оплату связи, аксессуары для гаджетов и развлекательные сервисы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

Самыми активными пользователями экосистемной программы лояльности МТС Cashback стали жители Псковской области в возрасте от 55 до 64 лет и старше 65 лет. Молодёжь (от 18 до 24 лет) меньше всего старается экономить, а вот среди старшего поколения сервис заметно набирает популярность. Псковичи получают кешбэк за пользование услугами МТС. Например, за покупки в магазинах компании и оплату услуг, среди которых мобильная связь и подписка на МТС Premium.

Наиболее популярным способом потратить кешбэк среди абонентов МТС остаётся получение скидки на мобильную связь. Кроме того, жители Псковского региона стали активнее использовать кешбэк для покупки техники и аксессуаров в интернет-магазине МТС. Среди наиболее популярных товаров — зарядные устройства, чехлы, недорогие смартфоны. Также выросло число подключений развлекательных сервисов экосистемы МТС за кешбэк. Каждый третий участник программы лояльности в регионе использовал кешбэк на оплату подписки в онлайн-кинотеатре KION.

«Радостно видеть, что абоненты старшего поколения не только активно пользуются цифровыми сервисами, но и экономят с помощью программ лояльности МТС. Для комфорта пользователей можно следить за поступлением кешбэка в приложении в режиме онлайн, а тратить его на оплату услуг связи или на покупку различных гаджетов или аксессуаров. А с недавнего времени у пользователей сервиса, которые хотят сделать доброе дело, появилась возможность перечислить кешбэк в пользу благотворительных организаций на цифровой платформе поддержки благотворительности "Нас Касается"», — прокомментировала директор МТС в Псковской области Ольга Рябченко.