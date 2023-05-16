Общество

Медики скорой помощи не обязаны бесплатно работать до смены - СОЦПРОФ

Медики скорой помощи не обязаны бесплатно работать до смены. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СОЦПРОФ.

Председатель профкома профсоюза «Защита медика» Елена Тугарева обратилась в профсоюз «Профсвобода» СОЦПРОФ с вопросом об обязанности медика бесплатно «за 15 минут до начала рабочей смены принять укладку выездной бригады, дополнительное имущество с отметкой в специальных журналах, проверить комплектность и исправность принимаемого медицинского оборудования».

Как объяснили эксперты, эта обязанность была определена дважды — в Правилах внутреннего трудового распорядка скорой помощи и в трудовых договорах, работающих медиков.

Проведя анализ, профсоюз подал исковые требования в суд – о признании неподлежащими применению указанных нормы ПВТР и условия трудового договора фельдшера скорой помощи, и об оплате 15 минут перед каждой сменой за весь прошедший год.

Суд решил, что время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению, является временем отдыха, а обязанность приходить на работу за 15 минут связана с производством, поскольку в указанное время истец выполняет свои должностные обязанности, а следовательно указанное время подлежит оплате.

Также суд установил, что в период с октября 2021 года по ноябрь 2022 года начисления за явку на работу за 15 минут до начала смены не производились. С учётом количества рабочих смен в период с 18 октября 2021 года по 17 октября 2022 года, размера среднечасового заработка истца, суд посчитал необходимым взыскать с ответчика в пользу заработную плату за указанный период.

«В результате разрешения этого трудового спора судом, спор/конфликт, как таковой, в коллективе исчезает, при этом делая всю работу работников и администрации скорой помощи более оптимальной», - уточнили в СОЦПРОФ.