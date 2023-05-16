Общество

Армен Мнацаканян назвал самую востребованную меру поддержки семей мобилизованных

Рабочая группа по вопросам СВО разработала единый стандарт региональных мер поддержки участников спецоперации и их семей. Руководитель фракции «Единая Россия» в Псковском областном Собрании депутатов и координатор рабочей группы партии «Единая Россия» по вопросам СВО в Псковской области Армен Мнацаканян рассказал, что в Псковской области, наряду с федеральными, действуют и региональные меры поддержки бойцов и их семей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото здесь и далее: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»

«Открыт и работает Центр помощи семьям мобилизованных и военнослужащих, где можно получить помощь по широкому спектру вопросов в формате "одного окна"», – рассказал Армен Мнацаканян.

Обращения граждан принимают специалисты по социальной защите, здравоохранению, труду и занятости, образованию, работают психологи, юристы, представители банков, службы судебных приставов и нотариата. Вопросы и задачи нестандартного характера помогают решить волонтеры.

«Самыми востребованными являются такие меры поддержки, как бесплатное питание детей в школах, детских садах, средних образовательных учреждениях. В списке мер поддержки еще предусмотрены компенсация транспортного налога, внеочередное предоставление мест в домах-интернатах, а также первоочередной перевод в образовательные учреждения, находящиеся рядом с домом, где проживают дети участников СВО. Кроме того, губернатор региона принял решение об увеличении количества бесплатных путевок в детские оздоровительные лагеря для детей участников СВО», – отметил Армен Мнацаканян.

Единый стандарт региональных мер поддержки участников спецоперации и их семей разработан на основании успешно действующих в субъектах мер поддержки. Анализ его внедрения в регионах будет включаться в ежемесячные доклады рабочей группы президенту, сообщил глава группы, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на выездном заседании в Центре управления регионом в подмосковном Красногорске.

Каждая мера в предлагаемом перечне проанализирована вместе с координационным центром правительства. Члены рабочей группы оценили востребованность, охват и возможность внедрения стандарта во всех субъектах.

«Многие из мер поддержки в едином стандарте не потребуют дополнительного финансирования. Например, первоочередное зачисление детей участников СВО в секции и кружки, группы продлённого дня в школах и садах, сохранение за многодетной семьёй льгот и статуса многодетной семьи в случае гибели одного из детей», — пояснил глава группы.

Ряд мер потребует финансирования, но они показали свою востребованность и уже введены во многих регионах.

«В наш стандарт вошло льготное питание детей участников специальной военной операции, которые обучаются в 5-11-х классах в школах или СПО. Эта мера реализуется сегодня уже более чем в 50 регионах. Востребованными также являются компенсация платы за жилищно-коммунальные услуги, освобождение от платы за детский сад, льгота по транспортному налогу, на путёвки в детские оздоровительные лагеря», — отметил глава группы.

В частности, в регионах центрального федерального округа реализуется программа социально-медицинского патронажа семей мобилизованных. Её участники получают круглосуточную поддержку – в Липецкой области эта практика помогает решить 98% вопросов силами социальных кураторов. И только 2% – выносятся на уровень руководства региона.

В Рязанской области действует программа реабилитации участников СВО вместе с семьями. В Нижегородской области организовано комплексное социальное сопровождение и применяется военно-социальный контракт, по которому поддержка продолжится и по окончании спецоперации.

В Архангельской области на базе губернаторского центра «Вместе мы сильнее» работает штаб поддержки и действует благотворительный фонд, что помогает решать ряд точечных проблем. В Приморье разработаны меры поддержки не только для семей участников спецоперации, но и для их родителей.

Также рабочая группа предлагает масштабировать опыт ряда регионов по внедрению социального паспорта участника спецоперации.

«Он включает в себя социальный контракт, информацию о потребности в лечении, наличие финансовых обязательств, информацию о жилищно-бытовых условиях, план индивидуального сопровождения по федеральным мерам поддержки и по мерам поддержки регионального стандарта. Типовая форма такого паспорта разработана нашей рабочей группой. Он позволит поддерживать в актуальном состоянии информацию о потребностях семьи, отслеживать обратную связь и оперативно принимать решения по всем возникающим запросам», — сказал Андрей Турчак.

Контроль за внедрением социального паспорта в регионах и реализацию мер поддержки, предложенных в едином стандарте, рабочая группа по вопросам СВО будет осуществлять вместе с координационным центром правительства, а также координаторами группы в регионах.

В свою очередь, глава государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева поддержала инициативу рабочей группы по СВО о едином стандарте региональных мер поддержки участников спецоперации. Принимая участие в заседании, она отметила, что он должен быть одинаково справедливым для всех бойцов и их семей.

Анна Цивилева напомнила, что фонд занимается помощью демобилизованным и их семьям. И основная задача – обеспечить их поддержкой в решении максимально широкого круга вопросов.

«Это, во-первых, дополнение к мерам господдержки, которые уже существуют. Медицинская и социальная реабилитация, лекарственное обеспечение, психологическая помощь, обеспечение техническими средствами реабилитации, санаторно-курортное лечение, содействие в переобучении и трудоустройстве, а также помощь в решении бытовых вопросов. Не нужно забывать о привлечении этих ребят к патриотическому воспитанию, вовлечению в активную жизнь», - отметила она.

Анна Цивилева подчеркнула, что региональные меры поддержки сейчас очень разнятся.

«У нас может оказаться такая ситуация, когда ребята сидят в одном окопе, а получают совершенно разные деньги. Так и при демобилизации. Пришли ребята, потерявшие ноги, руки, здоровье, а получать они в каждом субъекте будут совершенно разные уровни поддержки – социальной и финансовой. Необходим единый стандарт, который будет для них понятен и справедлив», – пояснила Анна Цивилева.

Андрей Турчак поблагодарил Анну Цивилеву за поддержку инициативы рабочей группы по внедрению единого стандарта региональных мер поддержки участников СВО.

«Мы со своей стороны также готовы вас поддерживать в части законодательного сопровождения и обеспечения деятельности фонда. Мы все занимаемся одной важной задачей, направленной на главную цель – нашу Победу в специальной военной операции и поддержку наших ребят и их семей», – сказал Андрей Турчак.

В заключение он сообщил, что работа над расширением федеральных мер поддержки участников СВО и их семей также будет продолжена.

«Сегодня действует более 130 федеральных мер поддержки: жилищные, медицинские, налоговые, транспортные льготы, право на кредитные каникулы, приостановка административного и исполнительного производства, мораторий на пени за ЖКУ, повышенный страховой стаж для начисления пенсии, льготы в сфере образования и занятости. Работа над расширением федеральных мер будет продолжена. В ходе последнего доклада президенту я об этом доложил, часть мер была поддержана. Соответствующие изменения нормативные и законодательные рабочей группой готовятся», — отметил Андрей Турчак.

Рабочая группа по вопросам СВО 16 мая провела заседание по разработке единого стандарта региональных мер поддержки участников спецоперации и их семей. Установить такой стандарт Андрей Турчак предложил на встрече с президентом Владимиром Путиным 24 апреля. По словам главы группы, секретаря Генсовета «Единой России», он должен включать минимально необходимый набор мер поддержки участников спецоперации и их семей, а также предусмотреть поддержку для регионов с низкой бюджетной обеспеченностью.

Напомним, парламентская координационная группа по вопросам СВО, которую возглавил Андрей Турчак, создана по распоряжению президента. В её состав вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.