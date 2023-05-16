Общество

Регионам России может не хватить денег для решения проблем с бездомными животными

Регионы могут столкнуться с дефицитом бюджетных средств на решение проблемы с бездомными животными. Об этом заявил экс-депутат Госдумы, соавтор закона «Об ответственном обращении с животными» Максим Шингаркин.

«Москва тратит по 3 млрд в год на работу с безнадзорными животными. Но есть города и регионы, где таких денег на собак нет. Мы не можем заставить муниципалитеты тратить на собак больше, чем на людей. Все-таки люди — важнее», — цитируют эксперта «Известия».

Так он прокомментировал принятие в первом чтении поправок к закону «Об ответственном обращении с животными». Согласно документу, регионы наделят новыми полномочиями в отношении бездомных собак и кошек. Субъекты получат право решать эту наболевшую проблему самостоятельно и принимать для этого необходимые местные законы.

В тоже время Максим Шингаркин подчеркнул, что передавать полномочия регионам необходимо. По его словам, мировая практика показывает, что вопросы бездомных животных не регулируются из центра, а находятся в компетенции муниципалитетов. Распределять деньги на решение этой проблемы должен наиболее приближенный к избирателю депутат, который знает ситуацию изнутри и не станет вкладывать в нее абстрактные миллиарды, подчеркнул он.