Общество

Российские ученые предложили использовать VR-прогулки для лечения депрессии

Ученые НИУ «БелГУ» разработали способ коррекции психологического состояния человека с использованием виртуальной реальности. По их словам, персонализированная VR-прогулка по различным пространствам позволяет повысить эффективность реабилитации и сократить время ее прохождения, сообщили в пресс-службе вуза.

Последнее десятилетие виртуальная реальность (VR) широко применяется для терапии ментальных заболеваний и коррекции эмоциональных состояний, цитирует исследователей Белгородского государственного национального исследовательского университета РИА Новости.

Ученые разработали новый способ коррекции психологического состояния с использованием технологий VR. По их словам, при перемещении в цифровой среде в головном мозге происходит активация системы позиционирования в пространстве.

«Можно сказать, что мозг фиксирует дорогу, по которой идет человек. Это способствует тренировке различных зон мозга, ответственных не только за хорошее настроение, но и особых участков, позволяющих восстановить связи между нейронами», – рассказала руководитель проекта, доцент кафедры психиатрии, наркологии и клинической психологии вуза Ульяна Москвитина.

По ее словам, технологии виртуальной реальности способны расширить подход к коррекции депрессивных состояний и нейродегенеративных расстройств.

Ученые подчеркнули, что аналогов данного метода пока нет. Они предложили рассматривать содержимое виртуальной реальности с точки зрения целостного образа с его границами.

Ранее создатели программ виртуальной реальности полагали, что на человека оказывает влияние наблюдение самого сюжета или взаимодействие с ним (приятный горный пейзаж, прогулка по парку или лесу). Исследователи НИУ обратили внимание на то, что важными факторами являются также границы окружающей реальности и то, насколько предсказуемо они меняются.

«Одно дело, когда вы идете по прекрасному песчаному пляжу и имеете широкую перспективу обзора, а другое – когда приходится пробираться сквозь густую чащу леса, где зона видимости и угол обзора достаточно ограничены. А что находится за поворотом, вообще трудно предсказать», – объяснила Ульяна Москвитина.

Участнику исследования демонстрировалась созданная персонально для него последовательность кадров: поле, горы, антропогенный рельеф современного города, жилая комната или офис. При виртуальном перемещении в этих пространствах у человека возникали разные реакции. Их отслеживали по изменениям показателей функциональной активности мозга, объяснили ученые.

«Таким образом, выбирая различные рельеф и длительность виртуальной прогулки можно влиять на психоэмоциональное состояние пациента. При этом все параметры подбираются индивидуально, с учетом реакций конкретного человека», – рассказал доцент кафедры прикладной математики и компьютерного моделирования института инженерных и цифровых технологий Орест Иващук.

По словам исследователей, описанный способ воздействует на энторинальную кору головного мозга. Она отвечает за один из участков, ответственных за регуляцию депрессивного фенотипа, а также нейрогенез и нейропластичность взрослого мозга.

Ученые отметили, что энторинальная кора может повреждаться на ранних стадиях болезни Альцгеймера, Пика, Паркинсона, при депрессивных расстройствах, стрессовых воздействиях.

На разработку получен патент.