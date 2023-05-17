Общество

Заявки на третий конкурс рационализаторов принимают в Псковской области

Продолжается прием заявок на третий региональный конкурс «Лучший рационализатор и изобретатель Псковской области». Принять участие в конкурсе могут жители региона в возрасте от 14 лет. Принимаются как индивидуальные, так и коллективные проекты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский.

Победа будет присуждаться за следующие достижения:

создание изобретений, обладающих наибольшим потенциалом в гражданском секторе экономики, открывающих новые направления в технике и технологиях;

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, завершившиеся созданием и широким применением в гражданском секторе экономики, производстве новых технологий, техники, приборов, оборудования, материалов и веществ;

высокоэффективные научно-исследовательские разработки, содействующие повышению эффективности гражданского сектора экономики;

создание полезных моделей, обладающих наибольшим потенциалом в гражданском секторе экономики и быту.

Выдвигаемая на конкурс работа принимается к рассмотрению при наличии заявки, презентации и иных материалов, подтверждающих достигнутые результаты на практике.

Заявки принимаются до 23 августа, итоги подведут до 6 сентября текущего года. Пакет документов нужно отправить на электронную почту orgkomitet-60@yandex.ru или же предоставить в офис РСПП (Псков, улица Некрасова, 29) на электронном носителе.

Александр Козловский прикрепил к посту в Telegram-канале положение о конкурсе, форму заявки на участие и шаблон презентации.