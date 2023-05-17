Заявки на третий конкурс рационализаторов принимают в Псковской области

Продолжается прием заявок на третий региональный конкурс «Лучший рационализатор и изобретатель Псковской области». Принять участие в конкурсе могут жители региона в возрасте от 14 лет. Принимаются как индивидуальные, так и коллективные проекты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский.
Победа будет присуждаться за следующие достижения:
Выдвигаемая на конкурс работа принимается к рассмотрению при наличии заявки, презентации и иных материалов, подтверждающих достигнутые результаты на практике.
Заявки принимаются до 23 августа, итоги подведут до 6 сентября текущего года. Пакет документов нужно отправить на электронную почту orgkomitet-60@yandex.ru или же предоставить в офис РСПП (Псков, улица Некрасова, 29) на электронном носителе.
Александр Козловский прикрепил к посту в Telegram-канале положение о конкурсе, форму заявки на участие и шаблон презентации.