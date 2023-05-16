Общество

ВОЗ призвала человечество быть осторожнее при использовании нейросетей

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала человечество быть осторожнее при использовании таких нейросетей, как ChatGPT. Заявление опубликовали на сайте организации.

В организации подчеркнули, что это важно для безопасности, защиты, автономии людей и сохранения здоровья общества, пишет RuNews24.

В ВОЗ отметили, что большие языковые модели (LLMS) включают в себя чат-боты, которые понимают, обрабатывают и воспроизводят речь человека. В организации отметили, что важно изучить риски использования LLMS для улучшения доступа к медицинской информации.

Также ВОЗ предлагает оценить пользу широкого применения искусственного интеллекта в медицине.