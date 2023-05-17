Общество

Порядок действий в случае утраты ружья напомнили псковичам

В случае утраты ружья или иного зарегистрированного предмета вооружения владелец обязан незамедлительно сообщить о происшествии в Росгвардию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

«Это необходимо для организации розыска и предотвращения использования утраченного оружия злоумышленниками. При обнаружении чужого ружья важно сразу же сообщить об этом в правоохранительные органы, например, по телефону единой службы спасения 112», - отметили в ведомстве.

Эксперты добавили, что утрата гражданского оружия, вследствие нарушения требований закона, влечёт административную ответственность, которая включает штраф в размере до десяти тысяч рублей и лишение права на приобретение, хранение и ношение оружия на срок до трёх лет.

«Вместе с тем сокрытие факта утраты может повлечь и уголовную ответственность. Так, наказание за небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом и повлекшее смерть человека или иные тяжкие последствия, включает лишение свободы», - подчеркнули в Росгвардии.