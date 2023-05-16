Общество

Как уберечь ребенка от травм на летних каникулах, расскажут в пресс-центре ПЛН

Очередной онлайн-брифинг состоится в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» сегодня, 17 мая.

Совсем скоро школьники отправятся на летние каникулы. Кто-то отправится в загородные лагеря, кто-то - в деревню к бабушке и дедушке, а кто-то основную часть лета проведет дома. Так или иначе, с наступлением продолжительных летних каникул актуален вопрос профилактики детского травматизма. Правда ли, что именно летом дети чаще получают травмы? Каковы показатели детского травматизма в Псковской области? Надо ли сокращать летние каникулы, чтобы уберечь детей от лишних приключений?

На эти и другие вопросы сегодня ответят:

• Авдонин Алексей Георгиевич - врач хирург-травматолог, заведующий травмпунктом Псковской детской областной больницы;

• Федорова Светлана Анатольевна - старшая медсестра центра здоровья детей Псковской областной клинической больницы.

Начало брифинга в 15.00. Как обычно, на YouTube-канале Псковской Ленты Новостей и в группе ПЛН «ВКонтакте» будет организована видеотрансляция.