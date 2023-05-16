Общество

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с замглавы Пскова Виталием Сухинским

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Впервые гостем студии станет заместитель главы администрации города Пскова Виталий Сухинский. О его назначении на эту должность стало известно в ноябре прошлого года. Виталию Сухинскому поручили курировать вопросы капитального строительства и деятельность управления по учету и распределению жилой площади администрации Пскова.

В рамках сегодняшнего эфира ведущий Константин Калиниченко поговорит с ним о капитальном строительстве в Пскове, в частности, о строительстве социально значимых объектов. Также будут затронуты остроактуальные темы расселения из ветхого и аварийного жилья и строительства домов для детей-сирот.

Трансляция завершена.